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Uyuşturucuyu poşetle attılar, jandarmaya yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 15:06 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 1 kilo 500 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyu poşetle attılar, jandarmaya yakalandılar

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 1 kilo 500 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dörtyol ilçesinden Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında kontrol noktasına yaklaşan bir araç içerisinden dışarıya poşet atıldığını fark ederek aracı durdurdu. Yol kenarına atılan poşet içerisinde yapılan kontrolde 4 ayrı paket içerisinde preslenmiş ve jelatine sarılmış olarak yaklaşık 1500 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu değerlendirilen toz esrar maddesi ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan O.Ü.ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.D. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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