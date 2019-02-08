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Uyuşturucuyu saman çuvallarının arasına saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde narkotik dedektör köpeği "Sedef'in de katıldığı operasyonda 453 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda saman çuvalları arasına gizlenmiş, 453 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalarda kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunda yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine biri öncü 2 aracı durdurdu.

Araçlarda özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Sedef"in aracılığıyla yapılan aramalarda saman çuvalları arasına zulalanmış, 453 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar operasyon Şanlıurfa Viranşehir

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