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Uyuşturucuyu satamadan jandarmaya yakalandı

20.10.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da il dışından uyuşturucu getiren şüpheli , jandarma tarafından yakalandı.

Uyuşturucuyu satamadan jandarmaya yakalandı

Burdur’da il dışından uyuşturucu getiren şüpheli , jandarma tarafından yakalandı. Üzerinden 25 gram metamfetamin çıkan şüpheli tutuklandı.
Bucak ilçesinde. (U.D.) isimli şahsın Antalya İlinden uyuşturucu madde getireceği duyumu alan Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi Bucak ilçesi Elsazı köyü D-650 karayolu üzerinde fiziki takip sonucunda durdurulan araçta yakaladı. Üzerinden 25 gram metamfetamin çıkan şüpheli alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu satamadan jandarmaya yakalandı

Uyuşturucuyu satamadan jandarmaya yakalandı

Uyuşturucuyu satamadan jandarmaya yakalandı

Uyuşturucuyu satamadan jandarmaya yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Burdur uyuşturucu

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