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Uyuşturucuyu şeker kaplı kuruyemişin içine saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 08:15 | Son Güncelleme

Ankara'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 4 İran uyruklu şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin uyuşturucu maddelerini şeker kaplı kuruyemişlerin içine koydukları, çay ve kahve ambalajlarında sakladıkları polisin dikkatinden kaçmadı

Başkentte uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi için çalışma başlattı.

Çankaya'daki farklı adreslerde ikamet eden, bazı evleri de uyuşturucu madde saklamak için kullanan, sokak satıcıları aracılığıyla Ankara geneline uyuşturucu dağıtımı gerçekleştirdiği belirlenen, İran uyruklu şüpheli Saeid R, Saeed S, Mobin Dokht B. ile Kerem L. Narkotik ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu maddelerini sakladıkları ve kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu, paketleme malzemeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

- Kuruyemişin içine uyuşturucu saklamışlar

Öte yandan şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini şeker kaplı kuruyemişlerin içine koydukları, çay ve kahve ambalajlarında sakladıkları da polisin dikkatinden kaçmadı.

Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü kuruyemiş uyuşturucu

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