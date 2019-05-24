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Uyuşturucuyu tren rayına saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

Uyuşturucuyu tren rayına saklamışlar

MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle uğraştıkları belirlenen 3 zanlıyı ikametlerinde gözaltına aldı.

Zanlıların evleri ve uyuşturucuları sakladıkları tren raylarının altındaki aramada, 395 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 545 uyuşturucu hap ve 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Manisa skunk tren rayı uyuşturucu

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