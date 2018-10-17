Uyuşturucuyu valizlerin demir çubuklarının içine gizlemişler

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - POLİS'in Van'dan Ankara'ya gitmik için Ferit Melen Havalimanı'na gelen 3 yolcuya ait valizlerden şüphelenmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik köpeği ile apılan aramalarda, valizlerin çekçek demir çubukları içerisine zulalanmış 1 kilo 318 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen yolcular Y.E., A.A. ve A.P.'den giriş kontrol noktasında şüphelendi. Giriş noktasında bulunan X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenen ekipler, valizlerde detaylı arama yapmak istedi. Narkotik madde arama köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, valizlerin çekçek demir çubukları içerisine zulalanmış 1 kilo 318 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Y.E., A.A. ve A.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen, Y.E. ve A.P. Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılırken, A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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