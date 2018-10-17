HABER

Uyuşturucuyu valizlerin demir çubuklarının içine gizlemişler

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:26 | Son Güncelleme

POLİS'in Van'dan Ankara'ya gitmik için Ferit Melen Havalimanı'na gelen 3 yolcuya ait valizlerden şüphelenmesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Uyuşturucuyu valizlerin demir çubuklarının içine gizlemişler

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - POLİS'in Van'dan Ankara'ya gitmik için Ferit Melen Havalimanı'na gelen 3 yolcuya ait valizlerden şüphelenmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik köpeği ile apılan aramalarda, valizlerin çekçek demir çubukları içerisine zulalanmış 1 kilo 318 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen yolcular Y.E., A.A. ve A.P.'den giriş kontrol noktasında şüphelendi. Giriş noktasında bulunan X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenen ekipler, valizlerde detaylı arama yapmak istedi. Narkotik madde arama köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, valizlerin çekçek demir çubukları içerisine zulalanmış 1 kilo 318 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Y.E., A.A. ve A.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen, Y.E. ve A.P. Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılırken, A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucuyu valizlerin demir çubuklarının içine gizlemişlerUyuşturucuyu valizlerin demir çubuklarının içine gizlemişlerUyuşturucuyu valizlerin demir çubuklarının içine gizlemişlerUyuşturucuyu valizlerin demir çubuklarının içine gizlemişler

PARTNERBaşka yerde göremezsiniz... Rusya'nın garip insanlarıBaşka yerde göremezsiniz... Rusya'nın garip insanları
Pitbull, 3 tavuğu telef ettiPitbull, 3 tavuğu telef etti
PKK/KCK şüphelisi tıp öğrencisi tutuklandıPKK/KCK şüphelisi tıp öğrencisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

İzmir'de bir mahalleyi karıştıran kedi! Alkollü kişiler bile gece kapılarına dayanıyor...

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

Çete lideri yatak odasında yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.