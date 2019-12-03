Uyuşturucuyu yaşı küçük kardeşlerinin beline bezle bağlamış

Van'ın Edremit ilçesinde uyuşturucuyu yaşı küçük kardeşlerinin beline bezle bağlayarak taşıttığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları arama noktasında şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde arama yaptı.

Kontrol esnasında durumlarından şüphelenilen T.O. ve kardeşleri E.O. ile D.O'un üzerinde arama yapan ekipler, 5 kilo 50 gram metamfetamin ile 20 gram Afyon sakızı buldu.

Uyuşturucuyu yaşı küçük kardeşlerinin beline bez içerisinde bağlayarak taşıttığı tespit edilen şüpheli T.O, gözaltına alındı.

Şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

