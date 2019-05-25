Uyuşturucuyu yatak ve yorganların arasına gizlemiş

Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda 81 kilo 535 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyüzümü Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği Zeyna'nın da kullanıldığı aramada, yatak ve yorganların arasına gizlenmiş, 161 pakette 81 kilo 535 gram eroin ile ruhsatsız Glock marka tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli S.Ş. gözaltına alındı.

