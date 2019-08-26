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Uyuşturucuyu yorganların içinde saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

Batman'da durdurulan yolcu minibüsünde yorganlar arasında 2 kilo 800 gram metamfetamin yakalandı

Batman'da yolcu minibüsünde yapılan aramada, iki kadına ait yorganlar içine gizlenmiş 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde uyuşturucu madde arama köpeği "Sarıkız" ile arama yapıldığı belirtildi.

Aramada, kadın yolcular E.A ile M.A'ya ait yorganların içine gizlenmiş poşetlerde 2 kilo 800 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

E.A. ile M.A. ve bağlantılı oldukları erkek 2 şüphelinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında kadınların da bulunduğu 3'ünün tutuklandığı, birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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Batman çeyiz metamfetamin uyuşturucu

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