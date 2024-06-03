HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Uyutma' yöntemi tartışılırken formül geliştirildi! Sokak köpekleri için düğmeye basıldı: 'Yasaklı ırklar' detayı...

'Uyutma' yöntemi tartışılırken formül geliştirildi! Sokak köpekleri için düğmeye basıldı: 'Yasaklı ırklar' detayı...

03.06.2024 09:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başıboş sokak köpekleri uzun süredir Türkiye'nin en çok konuşulan konularından. "Sokak köpekleri uyutulacak mı" sorusuyla ilgili tartışmalar devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti; 'mobil kısırlaştırma' üniteleri formülüne yoğunlaşıldı. Taslak çalışmasında uyutulması öngörülen yasaklı ırklar bir bir sıralandı. Çocuk parklarıyla ilgili denetimler için de ayrıca parantez açıldı.

'Uyutma' yöntemi tartışılırken formül geliştirildi! Sokak köpekleri için düğmeye basıldı: 'Yasaklı ırklar' detayı...

Sokak hayvanlarıyla ilgili sorunların çözümüne yönelik yasa çalışmasına yol gösterecek tespitler Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Bakanlık TBMM'ye rapor gönderdi. Raporda çözümde belediyelerin önemli rol oynadığının altı çizildi. Sahipsiz hayvanların neden azalmadığına ilişkin açıklama yapılırken yeni formülün ayrıntıları da paylaşıldı.

Şehirlerdeki hayvan sayısının bilinmemesi ve hayvanların kayıt altına alınmasında karşılaşılan zorluklara dikkat çeken Bakanlık, sahipsiz hayvanların belediyelerce dijital kimliklendirme ile HAYBİS veri tabanında kayıt altına alma işlemlerinin yoğunlaştırılmakta olduğuna dikkat çekti.

2

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; sahiplenilmiş hayvanların da kayıt altına alınıp takibinin de devam ettiğine işaret eden Bakanlık, dijital kimliklendirme ile PETVET sisteminde kayıtların tutulmakta olduğunu kaydetti.

"ÇÖZÜM İÇİN KRİTİK GÖREV BELEDİYELERİN"

Sokak hayvanları popülasyonunun kontrolüne ilişkin aksaklıklara da vurgu yapan Bakanlık, hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmekten belediyelerin sorumlu olduğuna dikkat çekti.

"Kısırlaştırma sayısının artarak popülasyon kontrolünün sağlanması hüküm kapsamındaki iş ve işlemlerin yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesine bağlıdır" ifadelerini kullanan Bakanlık, sorunun çözümünde kritik görevin belediyelerde olduğunu vurgu yaptı.
Belediyelerin hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyelerinin ise binde üç kaynak ayırması gerekliliğine dikkat çeken Bakanlık, ayrılan bu ödeneklerin başka bir amaç için kullanılmaması gerektiğini de anımsattı.

3

SAHİPSİZ HAYVANLAR NEDEN AZALMIYOR?

Bakanlık sorunun çözüme kavuşmamasının nedeniyle ilgili şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerce gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısının hayvanların yavrulama sayısının çok altında kalması ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvanların da ilgili kanun maddesi gereğince alındıkları ortama geri bırakılma zorunluluğunun bulunması nedeniyle sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısı azaltılamamaktadır."

4

İŞTE BAKANLIĞIN YENİ FORMÜLÜ

Bakanlık, uyutma tartışmalarının yaşandığı süreçte sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak için "mobil kısırlaştırma" üniteleri formülünü gündeme getirdi. Bakanlık, "geçici kısırlaştırma üniteleri kurulması ile çalışma usul ve esaslarının düzenleneceği yönetmelik taslak çalışması Bakanlığımızca yürütülmektedir" dedi.

Çalışmaya göre; özel geçici kısırlaştırma ünitelerinin kurulması ve kriterlerinin belirlenmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri yetkili olacak. Geçici kısırlaştırma merkezlerinde; elektrik ve su kullanım belgeleri ve tesisatları, ameliyat masası, ameliyatlar için özel ışık kaynağı, ilaç için buzdolabı, etüv (alet ve ekipman sterilizasyonu için) gibi ameliyathanede bulunması gereken her türlü teknik araç gereçlerin bulundurulması zorunlu olacak.

AK Parti'nin yaptığı çalışmada saldırgan ve tehlikeli ırktan olan sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik düzenlemenin yer alması beklenirken, Tarım Bakanlığı, "tehlike arzeden yasaklı ırkların; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully" olarak belirlendiğini kaydetti.

'ÇOCUK PARKI' DETAYI

Bakanlık yasaklı arkların sosyal hayatı kısıtlamaması için; ağızlık ve tasmasız dolaştırılmaması, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulmamaları konusunda denetimlerin de yapıldığını belirtti.

a

KUDUZLA MÜCADELE

Bakanlık, sayısı katlanarak artan kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, her yıl Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı çerçevesinde kedi ve köpekler için ülkesel aşılama programı uygulandığını bildirdi.

Sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması için yerel yönetimlere aşı desteği sağlandığına dikkat çeken Bakanlık, kuduzla mücadelede oral aşı uygulamasını da yürüttüklerini ifade etti. Son üç yılda 225 bin kilometrekarelik ormanlık ve kırsal alana 4,5 milyon adet aşılı yem atıldığına vurgu yapan Bakanlık, 2023 yılı sonbaharında başlattıkları çalışma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 132 bin kilometrekare ormanlık ve kırsal alanda oral aşı atım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 9 yaralıFeci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 9 yaralı
İsrailliler hakkında çok sert karar! O ülkeye giremeyeceklerİsrailliler hakkında çok sert karar! O ülkeye giremeyecekler
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındıHakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
sokak hayvanları sokak köpekleri
En Çok Okunan Haberler
Mourinho'nun ilk isteği belli oldu! R. Madrid'in yıldızı ile bizzat görüşecek

Mourinho'nun ilk isteği belli oldu! R. Madrid'in yıldızı ile bizzat görüşecek

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı

Şimdi de La Nina geliyor! "Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım"

Şimdi de La Nina geliyor! "Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım"

Araba değil sanki silah deposu! Tabancalar say say bitmedi

Araba değil sanki silah deposu! Tabancalar say say bitmedi

Rezidansa fuhuş baskını! Yabancı kadınlar: 'Dadı olmaya geldik...'

Rezidansa fuhuş baskını! Yabancı kadınlar: 'Dadı olmaya geldik...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.