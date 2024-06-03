'Uyutma' yöntemi tartışılırken formül geliştirildi! Sokak köpekleri için düğmeye basıldı: 'Yasaklı ırklar' detayı...

Sokak hayvanlarıyla ilgili sorunların çözümüne yönelik yasa çalışmasına yol gösterecek tespitler Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Bakanlık TBMM'ye rapor gönderdi. Raporda çözümde belediyelerin önemli rol oynadığının altı çizildi. Sahipsiz hayvanların neden azalmadığına ilişkin açıklama yapılırken yeni formülün ayrıntıları da paylaşıldı.

Şehirlerdeki hayvan sayısının bilinmemesi ve hayvanların kayıt altına alınmasında karşılaşılan zorluklara dikkat çeken Bakanlık, sahipsiz hayvanların belediyelerce dijital kimliklendirme ile HAYBİS veri tabanında kayıt altına alma işlemlerinin yoğunlaştırılmakta olduğuna dikkat çekti.

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; sahiplenilmiş hayvanların da kayıt altına alınıp takibinin de devam ettiğine işaret eden Bakanlık, dijital kimliklendirme ile PETVET sisteminde kayıtların tutulmakta olduğunu kaydetti.

"ÇÖZÜM İÇİN KRİTİK GÖREV BELEDİYELERİN"

Sokak hayvanları popülasyonunun kontrolüne ilişkin aksaklıklara da vurgu yapan Bakanlık, hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmekten belediyelerin sorumlu olduğuna dikkat çekti.

"Kısırlaştırma sayısının artarak popülasyon kontrolünün sağlanması hüküm kapsamındaki iş ve işlemlerin yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesine bağlıdır" ifadelerini kullanan Bakanlık, sorunun çözümünde kritik görevin belediyelerde olduğunu vurgu yaptı.

Belediyelerin hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyelerinin ise binde üç kaynak ayırması gerekliliğine dikkat çeken Bakanlık, ayrılan bu ödeneklerin başka bir amaç için kullanılmaması gerektiğini de anımsattı.

SAHİPSİZ HAYVANLAR NEDEN AZALMIYOR?

Bakanlık sorunun çözüme kavuşmamasının nedeniyle ilgili şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerce gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısının hayvanların yavrulama sayısının çok altında kalması ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvanların da ilgili kanun maddesi gereğince alındıkları ortama geri bırakılma zorunluluğunun bulunması nedeniyle sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısı azaltılamamaktadır."

İŞTE BAKANLIĞIN YENİ FORMÜLÜ

Bakanlık, uyutma tartışmalarının yaşandığı süreçte sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak için "mobil kısırlaştırma" üniteleri formülünü gündeme getirdi. Bakanlık, "geçici kısırlaştırma üniteleri kurulması ile çalışma usul ve esaslarının düzenleneceği yönetmelik taslak çalışması Bakanlığımızca yürütülmektedir" dedi.

Çalışmaya göre; özel geçici kısırlaştırma ünitelerinin kurulması ve kriterlerinin belirlenmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri yetkili olacak. Geçici kısırlaştırma merkezlerinde; elektrik ve su kullanım belgeleri ve tesisatları, ameliyat masası, ameliyatlar için özel ışık kaynağı, ilaç için buzdolabı, etüv (alet ve ekipman sterilizasyonu için) gibi ameliyathanede bulunması gereken her türlü teknik araç gereçlerin bulundurulması zorunlu olacak.

AK Parti'nin yaptığı çalışmada saldırgan ve tehlikeli ırktan olan sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik düzenlemenin yer alması beklenirken, Tarım Bakanlığı, "tehlike arzeden yasaklı ırkların; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully" olarak belirlendiğini kaydetti.

'ÇOCUK PARKI' DETAYI

Bakanlık yasaklı arkların sosyal hayatı kısıtlamaması için; ağızlık ve tasmasız dolaştırılmaması, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulmamaları konusunda denetimlerin de yapıldığını belirtti.

KUDUZLA MÜCADELE

Bakanlık, sayısı katlanarak artan kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, her yıl Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı çerçevesinde kedi ve köpekler için ülkesel aşılama programı uygulandığını bildirdi.

Sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması için yerel yönetimlere aşı desteği sağlandığına dikkat çeken Bakanlık, kuduzla mücadelede oral aşı uygulamasını da yürüttüklerini ifade etti. Son üç yılda 225 bin kilometrekarelik ormanlık ve kırsal alana 4,5 milyon adet aşılı yem atıldığına vurgu yapan Bakanlık, 2023 yılı sonbaharında başlattıkları çalışma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 132 bin kilometrekare ormanlık ve kırsal alanda oral aşı atım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





