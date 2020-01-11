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  4. Uyuttukları ev sahibinin bileziklerini alan sanıklara 15'er yıla kadar hapis istemi

Uyuttukları ev sahibinin bileziklerini alan sanıklara 15'er yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Antalya'da "konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlamasıyla tutuklanan kadın ve eşi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi - İddianamede, "mağdurun herhangi bir vasıtayla kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi" nedeniyle yağmanın cebirle gerçekleştirilmiş olarak kabulünün gerektiği belirtildi - Bilezikleri çalınan G.K: - "Kahve ve suyu içtikten sonra midem bulandı, gözüm kararmaya başladı. Bu sırada D.A'nın, 'İyi olacaksın ablacığım' diyerek sol kolumu sıvazlayıp bileziklerimi çıkarmaya çalıştığını hissettim"

GÜLSEM ADAM - Antalya'da içeceğine konulan ilaçla uyutulan ev sahibi kadının 6 bileziğinin alınmasıyla ilgili tutuklanan kadın ve eşi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Evine misafir gittikleri G.K'nin kahvesine ve suyuna ilaç damlatarak uyuttuktan sonra kolundaki 6 altın bileziği aldıkları gerekçesiyle tutuklanan D.A. ile eşi B.A. hakkında "konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlamasıyla 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "mağdurun herhangi bir vasıtayla kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi" nedeniyle yağmanın cebirle gerçekleştirilmiş olarak kabulünün gerektiği belirtildi.

İddianamede, uyku ilacını temin eden tutuksuz sanık R.T'nin de suça yardımdan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Müşteki G.K'nin, eşi M.K. tarafından evlerinde baygın bulunduğu anlatılan iddianamede, şikayet üzerine sanıkların ikametgahlarında yakalandığı, evlerindeki aramada çalınan ziynet eşyası ile kadının bayıltılmasında kullanılan iki ilacın bulunduğu kaydedildi.

- "İyi olacaksın ablacığım" diyerek altınları almış

İddianamede ifadesine yer verilen G.K, olay günü misafirinin kendilerine kahve yaptığını, eşlerinin ise dışarıda oturduğunu belirtti.

D.A'nın yaptığı kahveyi suyla kendisine ikram ettiğini anlatan G.K, "Bu sırada eşim hayvanlara bakmak için evden ayrıldı. Kahve ve suyu içtikten sonra midem bulandı, gözüm kararmaya başladı. Bu sırada D.A'nın, 'İyi olacaksın ablacığım.' diyerek sol kolumu sıvazlayıp bileziklerimi çıkarmaya çalıştığını hissettim. Daha sonra da ambulansla hastaneye kaldırıldım." ifadelerini kullandı.

Sanık D.A. ise ifadesinde borcunu ödemek amacıyla akrabasının kolundan bir bileziği almak için ağabeyinden temin ettiği uyku ilacını kahve ve suya damlattığını söyledi.

Birini çıkarmaya çalışırken 6 bileziğin birden eline geldiğini savunan D.A, "Dışarıdan eniştemin sesini duyunca bütün bilezikleri cebime koymak zorunda kaldım." dedi.

Uyku ilacını ağabeyi R.T'den 5 bin lira karşılığında aldığını öne süren D.A, asıl amacının kendi eşini uyutarak banka kartlarını almak olduğunu savundu.

Ağabeyinin planını anlayınca ilacı eşi için kullanmaktan vazgeçtiğini ve akrabası G.K'yi hedef seçtiğini öne süren sanık, eşinin bilezikleri çalacağından haberinin olmadığını, yaptığından pişmanlık duyduğunu söyledi.

Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde 18 Kasım 2019'da akrabalarının evine misafirliğe giden D.K. ve eşi B.K, uyku ilacıyla G.K'yi uyutarak kolundaki 6 bileziği aldıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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