HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ''Uyutun yaşamaz'' bile denildi! Vücudunun yarısı yanan tosun hayata tutundu

''Uyutun yaşamaz'' bile denildi! Vücudunun yarısı yanan tosun hayata tutundu

21.08.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat’taki orman yangınında vücudunun çoğu bölgesi yanan ve yaşamasından umut kesildiği için uyutulması gerektiği söylenen tosun, Sahra Hastanesi’nde yapılan tedavi sonucu ayağa kalktı. Tosunun tedavisi için canla başla mücadele eden Veteriner Teknikeri Merve Gülistan Aydın, ''Birçok kişi yaşayamayacağını söyledi. Hatta uyutulması gerektiğini söyledi. Ama buna rağmen hepimiz gece gündüz onu hayatta tutabilmek için çabalayarak bu söylemlerden 3 gün sonra ayağa kaldırabildik” dedi.

''Uyutun yaşamaz'' bile denildi! Vücudunun yarısı yanan tosun hayata tutundu

Antalya Manavgat’ta, 28 Temmuz’da başlayan orman yangınları, bölgede yaşayan canlıları olumsuz yönde etkilerken yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlar, Manavgat’ta kurulan Sahra Hastanesi’nde tedavi ediliyor. Yangından etkilenen hayvanlar için Türkiye’nin dört bir yanından gelen veterinerler seferber olurken sahra hastanesinde yangından etkilenen yüzlerce hayvan tedavi edilerek iyileştirildi. Hayvanları iyileştirmek ve tekrar doğal yaşamına kavuşturmak için gece gündüz mücadele eden gönüllüler, yaşamasından umut kesilen tosunu tekrar ayağa kaldırmayı başardı.

3 GÜN SONRA AYAĞA KALDIRILDI

Yangın bölgesinde sahibi tarafından kamyonete bindirilmek isterken kaçan ve yanan ormanlık içerisine giren tosun, yangın nedeniyle vücudunun çoğu bölgesi yanarak yaralandı. Vücudunun yarısı yanan tosun, uzun bir zaman sonra, bölgedeki hayvanları tedavisi için yanan ormanlık alana giden HAYTAP ekibi tarafından bulundu. Yanıkları nedeniyle yaşamasından umut kesilen tosun, Sahra Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaşamaz gözüyle bakılan ve uyutulması gerektiği söylenen tosun, oksijen, yanık kremleri ile tedavi edilerek 3 gün sonra ayağa kaldırıldı. Sahibinden satın alınan tosunun, HAYTAP’ın Bursa’da bulunan emekli hayvanlar çiftliğinde tedavisi devam ediyor.

Screenshot_7

''UYUTUN YAŞAMAZ DEDİLER''

Tosunun tedavisi için canla başla mücadele eden Veteriner Teknikeri Merve Gülistan Aydın, her canlının yaşamının önemli olduğunu belirtirken yaşamasından umut kesilen tosunun 3 gün sonra ayağa kaldırdıklarını söyledi. Veteriner Teknikeri Aydın, “Tosun yaklaşık 10 gün önce bize gelen canlılardan bir tanesi. Ekiplerimiz araziye gidip oradaki hayvanlara müdahale ederken tosun ile karşılaşıyor. Ve sahibinin isteği üzerine Sahra Hastanesi çadırımıza geliyor. Yaklaşık 10 gündür ekip arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz ile birlikte tedavi sürecini yürüttük. Bursa’daki emekli hayvanların çiftliğine getirdik, tedavisine burada devam ediyoruz. Birçok kişi yaşayamayacağını söyledi. Hatta uyutulması gerektiğini söyledi. Ama buna rağmen hepimiz gece gündüz onu hayatta tutabilmek için çabalayarak bu söylemlerden 3 gün sonra ayağa kaldırabildik” dedi.

Screenshot_5

''İKİZİ SAMANLARIN ALTINDA YANDI''

Bu tosun gibi birçok hayvanın hikayesi olduğunu ifade eden Aydın, “Hep beraber çok büyük bir mücadele verdik. HAYTAP çok güzel destek oldu bize, en güzel ilaçları getirdi. En iyi tedavileri uygulayabilmemiz için bütün şartları iyileştirdi. Bunun gibi daha bir sürü can var hikâyesi olan. Hatta bir ikiz kardeşi var. O maalesef yangında samanların arasına saklandığı için onu kaybettik. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur ve kırlarda koşarken sizlerle görüntülerini paylaşırız” diye konuştu.

Screenshot_8

Manavgat'ta alevlerin arasında doğan mucize: Nasıl doğdu, nasıl yaşadı, anlayamadımManavgat'ta alevlerin arasında doğan mucize: Nasıl doğdu, nasıl yaşadı, anlayamadım

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Sosyal medya için video çeken genç kız feci şekilde can verdiDehşete düşüren olay! Sosyal medya için video çeken genç kız feci şekilde can verdi
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Seyyar çaycının öldürdüğü kadının son görüntüleri ortaya çıktıSeyyar çaycının öldürdüğü kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Bir aile gece yarısı şoku yaşadı! Hemen indirildiler

Bir aile gece yarısı şoku yaşadı! Hemen indirildiler

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Ünlü isimden Afganistan isyanı: Mide bulandırıcı

Ünlü isimden Afganistan isyanı: Mide bulandırıcı

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.