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Uyuyakalan servis şoförü ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

TUZLA'da  uyuyakaldığı iddia edilen servis minibüsü şoförü, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da uyuyakaldığı iddia edilen servis minibüsü şoförü, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan şoför itfaiye yardımıyla kurtarıldı.
Olay saat 07:00 sıralarında Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 34 BUR 010 plakalı TIR'ın sürücüsü Mahmut Doğan, cadde üzerinde bulunan bir lojistik firmasına giriş yapmak için sinyal verdikten sonra yavaşladı. O sırada arkasından gelen uyuyayakaldığı öne sürülen Metin Uçkun yönetiminde ki 34 VV 9309 plakalı servis minibüsü duramayarak TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan Uçkun'un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü Mahmut Doğan "Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde ilerliyorduk. Servis şoförü biraz süratliydi. Sinyalimizin yandığının farkına varmadı ve arkadan çarptı. Daha sonra ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Hemen alıp hastaneye götürdüler. Bilinci açıktı, sadece elinde biraz kanama vardı" dedi. Servis minibüsünün firma yetkilisi Emrah Kara da "Sabah ilk servisini bıraktıktan sonra ikinci servisine yetişmeye çalışırken, sanırım biraz uykuluydu. TIR'ı fark etmemiş. 'Gözümü açtığımda TIR'ı gördüm.' dedi konuştuğumda. Ben geldiğimde zaten aracın içerisinde sıkışmış bir vaziyetteydi. Ambulansa haber verdik gelip aldılar arkadaşı aracın içerisinden." şeklinde konuştu.

Kaza sebebiyle bölgede iki yönlü trafik yoğunluğu oluştu . Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Uçkun'un tedavisi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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