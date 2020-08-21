Uyuyakaldığı sandalye kamp ateşine devrildi!

Avustralyalı 29 yaşındaki ilkokul öğretmeni Halie Tennant, yaşadığı travmatik bir kayıp sonrası yakın arkadaşlarıyla çıktığı gezide kampın tadını çıkarıyordu. Ateşin yanında uykuya dalan Halie’nin arkadaşı, duyduğu garip seslere uyandığında Halie’nin kafa üstü kamp ateşine düştüğünü gördü.

Halie’yi ateşten hızla çeken arkadaşı yüzüne soğuk su dökerek ilk müdahalede bulundu. Halie ve arkadaşı hemen yola koyuldu. Halie’nin kocası Mathew olay yerine yoğun bakım ambulansı ve hava ambulansı çağırmıştı. Acil durum ekipleri yaraların ciddiyetini fark ederek genç kadını Melbourne’deki The Alfred Hastanesi’ne götürdüler. Tüm yüzü, göğsü ve sol bileği 3. ve 4. derecede yanan Halie, sekiz gün boyunca komada kaldı.

Herhangi bir acı hatırlamadığını söyleyen Haile “Yalnızca Mathew’a ‘ne olursa olsun beni sevecek misin?’ diye sorduğumu ve onun da ‘Evet’ dediğini hatırlıyorum. En zor şey de kimliğini kaybetmek. Görünümüne çok düşkün biri değilim ama yüzünüz ve ifadeniz kendinizi nasıl tanımladığınız açısından önemlidir. Artık kim olduğunu bilmemek her şeyden daha zor. Dışarıdayken duyduğum bir şeyi hiç unutmuyorum, yanımdan geçen biri bana ‘Zombi gibi görünüyorsun’ dedi ve yürümeye devam etmişti” dedi.