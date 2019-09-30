HABER

Uyuyakalınca 2 ton kuru üzümü çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Sami Ertürk Polat'ın satışa hazır haldeki 2 ton kuru üzümü çalındı.

Uyuyakalınca 2 ton kuru üzümü çalındı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Sami Ertürk Polat'ın satışa hazır haldeki 2 ton kuru üzümü çalındı. Jandarma, Polat'ın şikayeti üzerine üzümleri çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Alaşehir'in kırsal Delemenler Mahallesi'nde yaşayan Sami Ertürk Polat, bağında kuruttuğu üzümleri dün arkadaşları ile birlikte savurarak, çöplerinden ayırdı. Satışa hazır hale gelen 5 ton kuru üzüm çuvallara dolduruldu. İşin bitmesi üzerine, 01.00’da arkadaşlarını gönderen Polat, üzümlerin başında kaldı. Gece ilerleyen saatlerde havanın serinlemesi üzerine otomobiline binen ve ısınmak için kaloriferi açan Polat, gün boyu çalışmanın verdiği yorgunlukla derin uykuya daldı. Sabah, günün ilk ışıkları ile uyandığında üzüm çuvallarından 36'sının yerinde olmadığını gören Polat, büyük şok yaşadı. Jandarmayı arayan Polat, toplam 2 ton kuru üzümünün çalındığını belirtip, şikâyetçi oldu. Jandarma, üzümleri çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 11 aylık emeğinin boşa gittiğini belirten üzüm üreticisi Sami Ertürk Polat, "36 çuval halindeki toplam 2 ton üzümüm çalındı. Şimdi ben ne yapacağım? İnşallah, üzümlerimi çalan kişi veya kişiler en kısa sürede yakalanır ve hak ettiği cezayı alır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Uyuyakalınca 2 ton kuru üzümü çalındı

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Altın Koza’da bu yıl ‘Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü’ verildiAltın Koza’da bu yıl ‘Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü’ verildi
Fotoğraf ve isim sahte çıktı, aile şikayetçi olduFotoğraf ve isim sahte çıktı, aile şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Türk lider hayatını kaybetti

Türk lider hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.