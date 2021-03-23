Uyuyamanlar! Amerikan askerlerinin geliştirdiği bu teknikle 120 saniye içinde uykuya dalmak mümkün

Uzmanlar 8 saatlik uykunun sağlık açısından önemli olduğunun devamlı olarak altını çizer. Sağlıklı bir bedene sahip olmak için uyku en önemli besin kaynağıdır. Uyku problemi yaşıyorsanız Amerikan askerlerinin geliştirdiği bu yöntem bütün sorunlarınızı ortadan kaldırır.
Ordular için uyku her zaman hayati bir öneme sahiptir. Düşmana karşı tetikte olan askerler uykuya dalma konusunda devamlı olarak sorun yaşar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında askerlerin uykusuzluktan kendilerini vurma noktasına gelmesi uyku anlamında ciddi çalışmaların başlamasına yardımcı oldu. Askerler gece, gündüz, tümsek, çukur demeden fırsat buldukları an uyuyabilmeliydi. Bu sebeple savaş öncesi eğitim birimi, geliştirdiği özel teknikle 2 dakika içinde askerlere uykuya dalmayı öğretti. 6 haftalık çalışmalar sonunda askerlerin yüzde 96'sı başarılı bir şekilde uykuya dalmaya başlamıştı. Teknik ise oldukça kolaydır. Siz de istediğiniz ortamda kolaylıkla deneyebilirsiniz. Askerler tekniği ilk olarak sandalye üzerinde denedi. Çünkü ihtiyaç duyulan tek şey, vücudun tamamen serbest bırakılacağı bir pozisyondu. Rahat bir pozisyona geçtiyseniz tekniğin detaylarını paylaşmaya başlıyoruz.
Önce yüzünüzü rahatlatmanız gerekiyor. Kaşlarınızı çatmayı ve dudaklarınızı ısırmayı bırakın. Yüzünüzdeki bütün kasları serbest bıraktığınızdan emin olduğunuzda ise yavaşça nefes alıp vermeye devam edin. Omuzlarınızı mümkün olduğunca serbest bırakın. Bırakın düşsünler. Ardından kollara geçin. Kollarınızı kucağınızın üzerine bırakmanız gerekiyor. Bu yine de tamamen serbest oldukları anlamına gelmez. Kollarınızı tamamen bırakmalısınız. Önce güçlü olan tarafınızdan başlayın. Ardından diğer kolunuzu tamamen serbest bırakın. Aynı işlemi bacaklar için uygulayacağız. Kasıklarınızdan başlayıp parmak uçlarınıza kadar bacaklarınızı serbest bırakmaya çalışın. Kasılmalar kesinlikle olmasın. Bacaklarınızı hissetmeyene kadar yapın bunu. Son olarak ise kafayı serbest bırakmak gerekiyor. Bu noktada aslında kafada bulunan kaslardan değil düşüncelerden bahsediyoruz. Tek yapmanız gereken düz bir zemin düşünmek. Kafanızda hızlıca dönüp duran görüntüleri yavaşlatın ve durdurun. Eğer yapamıyorsanız en az 10 saniye boyunca içinizden "Düşünme, düşünme, düşünme, düşünme" diyin. Bu yardımcı olacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum