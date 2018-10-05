Uyuyan adam bir anda nehre düştü

Çin'de bir nehrin kenarında bulunan korkuluklarda oturarak uyuyakalan kalan korkunç sonu yaşadı. Yoldan geçen kişiler, oturan adamın uyuduğu anları amatör kameraya kaydederken, uykusu derinleşen adam bir anda nehre düştü.

Orada bulunanların panik yaşadığı olayda talihsiz adam metrelerce yüksekten nehre düştü. Adamın peşinden nehre atlayan bir kişi de uyuyan adamı kurtarıyor. işte o ilginç anlar.

