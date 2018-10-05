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Uyuyan adam bir anda nehre düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2018 09:29 | Son Güncelleme

Çin'de bir nehir kenarında bulunan korkuluk üzerinde uyuyan adamın uykusu derinleşince bir anda nehre düştü. Yaşanan o anlar saniye saniye kaydedildi.

Çin'de bir nehrin kenarında bulunan korkuluklarda oturarak uyuyakalan kalan korkunç sonu yaşadı. Yoldan geçen kişiler, oturan adamın uyuduğu anları amatör kameraya kaydederken, uykusu derinleşen adam bir anda nehre düştü.

Orada bulunanların panik yaşadığı olayda talihsiz adam metrelerce yüksekten nehre düştü. Adamın peşinden nehre atlayan bir kişi de uyuyan adamı kurtarıyor. işte o ilginç anlar.

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çin uyku nehir

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