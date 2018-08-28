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Uyuyan çocuğa yatakta doğum günü sürprizi yapılırsa

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Uyuyan çocuğa yatakta yapılan doğum günü sürprizi, beklenmedik bir sonla bitti.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Uyuyan çocuğa doğum günü sürprizi yapmak için yatağa pasta getiren adam, çocuğun yaptığı hareket sonrası şaşkına döndü. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
doğum günü Yatak sürpriz

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