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Uyuyan eşini baltayla öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 14:45 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şuayip Akın (42), eşi Sultan Akın'ı (36) uyurken başına baltayla vurup öldürdükten sonra, kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta meydana geldi. Şuayip ve Sultan Akın çiftinin kızları S.A. (16), sabah kalktıktan sonra anne ve babasını göremeyince, odalarının kapısını çaldı. Ancak kapısı kilitli olan odadan cevap alamadı. Evin dışına çıkıp, odanın penceresinden içeri bakan S.A., gördükleri karşısında dehşete düştü. Annesini kanlar içinde yatakta, babasını ise iple tavana asılı gören S.A., komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak içeriye giren acil sağlık ekibi, Sultan Akın ile eşi Şuayip Akın'ın öldüğünü tespit etti. Bu sırada Akın çiftinin kızları S.A.'nın feryatları yürekleri sızlattı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akın çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay öncesi çiftin tartıştığı belirtilirken, Şuayip Akın'ın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale şuayip akın sultan akın

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