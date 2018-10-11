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Uyuyan iş yeri sahibinin cep telefonunu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 09:24 | Son Güncelleme

ADANA'da, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Bayram T.

Uyuyan iş yeri sahibinin cep telefonunu çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Bayram T. (29), girdiği iş yerinin sahibinin uyuduğunu görünce masanın üzerindeki cep telefonunu çaldı.
Olay, Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi. 'Hırsızlık'tan çok sayıda sabıkası olan Bayram T., iddiaya göre, iş yerine girip, içeriyi kontrol etti. İş yeri sahibi Mustafa U.'nun uyuduğunu gören Bayram T., masanın üzerinde duran cep telefonunu çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Uyandığında telefonunun masada olmadığını fark eden ve kamera kayıtlarını inceleyen Mustafa U., hırsızlık olayını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelip, görüntüleri izleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kaçan Bayram T.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Bayram T.'nin, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Bayram T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Uyuyan iş yeri sahibinin cep telefonunu çaldıUyuyan iş yeri sahibinin cep telefonunu çaldı

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