Uyuyan küçük çocuğu kanlar içinde buldular! Şaşkına çeviren olay

Olay, saat 17.30 sıralarında Hacı Kaplanlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın zemin katında çay ocağı işleten esnaf, kızı Açelya Erdoğan'ı uykusu gelince iş yerinin önündeki seyyar yatağa yatırdı.

KÜÇÜK ÇOCUK KANLAR İÇİNDE KALDI

Erdoğan, uyuduğu sırada apartmanın 3'üncü katındaki balkon perdesine bağlanan taş parçası yerinden çıkıp, yatakta uyuyan Açelya'nın başına düştü. Ağlama sesine koşan esnaf, Açelya'yı kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Açelya, ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Açelya Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında taşın düştüğü dairenin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

