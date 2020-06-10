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  4. Uyuyan küçük çocuğu kanlar içinde buldular! Şaşkına çeviren olay

Uyuyan küçük çocuğu kanlar içinde buldular! Şaşkına çeviren olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 20:30 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8 katlı apartmanın 3'üncü katında balkon perdesine bağlanan taş parçası ipinden kopunca zemin katta seyyar yatakta uyuyan 4 yaşındaki Açelya Erdoğan'ın başına düştü. Yaralanan Açelya hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Hacı Kaplanlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın zemin katında çay ocağı işleten esnaf, kızı Açelya Erdoğan'ı uykusu gelince iş yerinin önündeki seyyar yatağa yatırdı.

KÜÇÜK ÇOCUK KANLAR İÇİNDE KALDI

Erdoğan, uyuduğu sırada apartmanın 3'üncü katındaki balkon perdesine bağlanan taş parçası yerinden çıkıp, yatakta uyuyan Açelya'nın başına düştü. Ağlama sesine koşan esnaf, Açelya'yı kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Açelya, ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Açelya Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında taşın düştüğü dairenin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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