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Uyuyan şoförleri soyuyorlardı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TIR garajlarında dinlenmek için uyuyan uzun yol şoförlerini soyan 2 şüpheliyi yakaladı.

Uyuyan şoförleri soyuyorlardı

Müslim SARIYAR/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TIR garajlarında dinlenmek için uyuyan uzun yol şoförlerini soyan 2 şüpheliyi yakaladı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, TIR garajlarında dinlenmek için duran uzun yol sürücülerinin farklı zamanlarda uyurken soyulmaları üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucunda yurt içi ve dışına giden sürücüleri soyanların Hasan N. ve Şeref A. olduğunu belirledi. İkili yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerlerinden soyulan bazı sürücülere ait kimlikler çıkan 2 şüphelinin TIR garajına girerek, park eden araçları takip ettiği, sürücülerinin uyumasının ardından da araç içine girip, hırsılık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.
Kocaeli Hırsızlık Büro Amirliği'nin, sorguya alınan iki şüphelinin yakın illerde de aynı yöntemle hırsızlık yapmış olabilecekleri ihtimali üzerine çevre illerin emniyet müdürlükleriyle irtibata geçtiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Uyuyan şoförleri soyuyorlardıUyuyan şoförleri soyuyorlardı

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