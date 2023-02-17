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  4. Uyuyana kadar kucağında tuttu... Ekibi ülkesine dönmesine rağmen İsrailli Yosefit küçük Aras'ı bırakamadı! Duygulandıran kareyi paylaştılar

Uyuyana kadar kucağında tuttu... Ekibi ülkesine dönmesine rağmen İsrailli Yosefit küçük Aras'ı bırakamadı! Duygulandıran kareyi paylaştılar

17.02.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden sonra Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için dünyanın dört bir yanından gelen ekipler arasında İsrail ekibi de bulunuyordu. Herkes depremde enkaz altında kalanlara yardım etmek için canla başla çalıştı. Son olarak paylaşılan bir kare ise duygulandırdı. İsrail Devleti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ekibi İsrail'e dönmüş olmasına rağmen İsrailli Yosefit'in depremde kurtarılan 4 yaşındaki Aras'ı yalnız bırakmadığı ve her gece kucağında uyuttuğu görüldü.

Uyuyana kadar kucağında tuttu... Ekibi ülkesine dönmesine rağmen İsrailli Yosefit küçük Aras'ı bırakamadı! Duygulandıran kareyi paylaştılar

Deprem felaketinin ardından tüm dünyadan arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için ekipler gelmişti. O ekipler arasında İsrail de vardı. 5 yaşındaki Aras ve annesi depremden sonra kurtarılmıştı. Aras tedavi eden kişi ise Schneider Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan ve İsrail'in insani yardım misyonunun da bir üyesi olan İsrailli Yosefit Moshe'ydi. İsrail ekibi çalışmalarının ardından ülkesine dönse de Yosefit Aras'ı yalnız bırakamadı. Yosefit'in Aras'ı kucağında uyuttuğu bir fotoğraf, İsrail Devleti'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. İşte detaylar...

"UYUYANA KADAR ONU TUTTU"

İsrail Devleti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımında Yosefit Moshe ve Aras'ın fotoğrafıyla birlikte "4 yaşındaki Aras ve annesi Türkiye'deki depremin ardından kurtarıldı. Farklı hastanelerde tedavi gördüler. Aras'ı tedavi eden Schneider Hastanesi'nden yoğun bakım hemşiresi ve İsrail'in insani yardım misyonunun bir üyesi olan Yosefit Moshe." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamanın devamında "Uyuyana kadar onu tuttu." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İsrail

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