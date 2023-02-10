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Uyuyor sandıkları depremzede yaşama veda etmişti... Ölüm otobüste yakaladı: "3 numaralı yolcumuz rahmetli oldu"

10.02.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden sonra acı hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan Türkiye Cerat (82) isimli Suriyeli kadını ölüm otobüste yakaladı. Gümüşhane’de şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuduğu sanılan depremzedenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Uyuyor sandıkları depremzede yaşama veda etmişti... Ölüm otobüste yakaladı: "3 numaralı yolcumuz rahmetli oldu"

Olay sabah saatlerinde Gümüşhane Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay’da meydana gelen depremin ardından kalp krizi geçiren Türkiye Cerat (82) isimli Suriyeli kadın tedavi için Adana’ya sevk edildi. İddialara göre Adana’daki hastanelerde depremzedelerin yoğunlukta olması sebebiyle tedavi olamayan yaşlı kadın, oğluyla birlikte Trabzon’da tedavi olmak için Adana-Trabzon seferi yapan otobüse bindi.

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Sabah saatlerinde yolcu indirmek için otogara giren otobüs sürücüsü Ercan Akgül, muavinin yaşlı kadının hareketsiz bir biçimde yattığını söylemesi üzerine otobüsü hareket ettirmeden 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Suriyeli yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Suriye Hama doğumlu olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Türkiye Cerat’ın cansız bedeni ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Öte yandan görgü tanıkları Suriyeli yaşlı kadının Sivas’tan itibaren hareketsiz şekilde yattığını iddia etti.

“YANINDA OĞLU DA VARDI BİZE DE HERHANGİ BİR BİLGİ VERMEDİ”

Yaşlı kadının oğlunun da yanında olduğunu ve kendilerine hiçbir bilgi vermediğini söyleyen otobüs şoförü Ercan Akgül, “Otogarda yolcu indirdiğim esnada araç personelinin gelip bana haber verdi. 3 numaralı yolcumuz rahmetli oldu dedi. Ben de hiç aracı yerinden kımıldatmadan 112’yi ve emniyeti aradım. Biz olayın hiç farkında değildik buraya kadar en ufak bir şey de hissetmedik. Hatta Sivas’ta su da istemiş ben aracı Erzincan’da teslim aldım diğer şoför arkadaştan. Yanında oğlu da vardı bize de herhangi bir bilgi vermedi. Savcımız ve emniyet geldi gerekli bilgileri verdik. Şu an işlemlerimiz yapıldı hareket edeceğiz. Yolcu Adana’dan bindi, Trabzon’a gidiyorlardı, herhalde depremzedeler. Herhangi bir rahatsızlığı var mıydı yok muydu onu da bilmiyoruz” dedi.

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(İHA)

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