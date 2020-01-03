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  4. Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisinde bunlara dikkat

Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisinde bunlara dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Kış aylarında daha çok görülen uyuz hastalığı nedir? Tüm vücutta yaygın bir kaşıntıya yol açan uyuz hastalığı son zamanlarda hızla artıyor. Özellikle toplu taşıma, yurt ve bakım evleri gibi toplu kullanılan alanlarda daha hızlı bulaşan uyuz hastalığı nasıl olur? Cinsiyet fark etmeksizin, insan gözüyle görülmeyen mikroskobik parazitler sonucu ortaya çıkan uyuz hastalığı belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığından korunmanın en etkili yolu nedir? İşte uyuz belirtisi ve tedavisi...

Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisinde bunlara dikkat

Türkiye’de uyuz hastalığının oldukça sık görüldüğünü dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Kadın, erkek ayrımı yapmadan, tüm yaş gruplarında karşımıza çıkan uyuz hastalığı özellikle yurt ve bakım evleri gibi toplu yaşanan yerlerde ve toplu taşıma araçları kullanan kişilerde daha sık görülebiliyor. İnsandan insana yakın temasla bulaşan uyuz hastalığı aile içinde birkaç kişiye birden yayılabilir. Ayrıca cinsel ilişki ile de bulaşabilir. El sıkışması gibi kısa süreli temaslarda kolayca bulaşmasa da uzun süreli temaslardan kaçınılmalı” şeklinde konuştu.

UYUZ BELİRTİLERİ 3 HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLIYOR

Parazitin kişiye geçtikten sonra 3-6 hafta arasında şikayet oluşturmaya başladığını dile getiren Dr. Kübra Esen Salman, “Özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölge kaşıntının görülebileceği vücut bölgeleridir. Bunun dışında deride küçük kabarıklıklar ve sertlikler, su toplamaları ve kepekli, kabuklu durumlar da oluşabilir. Uzun süre döküntü olmadan da sadece kaşıntı ile de uyuz hastalığı meydana gelebilir” dedi.

UYUZ TEDAVİSİ 2 İLE 6 HAFTA SÜREBİLİYOR

Tedavi süresince kıyafetlerin ve çarşafların 60 derecede yıkanıp ütülenmesinin önemli olduğunu belirten Dr. Kübra Esen Salman, “Başarılı bir tedaviden sonra bile hastalık bulgularının 2-6 hafta kadar devam edebileceği unutulmamalı ve aynı yaşam ortamını paylaşan kişilerin eş zamanlı tedavi edilmeleri önemli adımlardır” şeklinde konuştu.

UYUZ NASIL BULAŞIR? UYUZDAN KORUNMADA EN ÖNEMLİ YOL ELLERİN SIK YIKANMASI

Uyuz hastalığından korunmak için ellerin sıklıkla yıkanmasının önemli olduğunu söyleyen Dr. Salman, “Tekstil ürünleri, nevresimler yıkanmadan kullanılmamalı, uyuz hastalığındaki kişilerle temastan kaçınılmalı, uyuz hastası kişilerin eşyaları başkaları tarafından kullanılmamalı, tüm eşyaları kaynar suyla yıkanmalı ve yakın çevrede uyuz varsa temasta olan kimselerin şikâyeti olmasa bile tedavi olması gerekli” dedi.

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