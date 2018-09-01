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Uyuz Gölü'ndeki balık ölümleri tedirgin etti (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesindeki Uyuz Gölü'nde yaşanan balık ölümleri tedirginlik yarattı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesindeki Uyuz Gölü'nde yaşanan balık ölümleri tedirginlik yarattı. Yapılan ilk incelemede ölümlere gölde oluşan mikroorganizmaların balıkları havasız bırakmasının neden olduğu belirlendi.
Kulu ilçesi Kömüşini Mahallesi yakınlarındaki, 1992 yılında sit alanı ilan edilen ve burada üreyen dikkuyruk popülasyonuyla özel koruma alanı statüsü kazanan Uyuz Gölü'ne 2011 yılında 5 bin civarında yavru sazan balığı bırakıldı. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölde 4 gün önce balık ölümleri başladı. Kıyıya vuran ölü balık sayısının günden güne arttığını fark eden mahalle sakinleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden yetkililer, yapılan ilk incelemede, gölde oluşan mikroorganizmaların balıkları havasız bırakması nedeniyle ölümlerin yaşandığını tespit etti.
Sağ kalan balıkların kurtarılmasını isteyen Kömüşini Muhtarı Hasan Tekin, "Daha önce gölde canlı yaşam alanı yoktu. 2011 yılında Isparta'dan getirdiğimiz sazan yavrularını göle bırakarak gölde canlı hayatı başlattık. Ancak son günlerde balık ölümleri hızla arttı. Gölde korkunç bir manzara oluştu. Suyun rengi giderek yeşile büründü. Biz de durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdik. Onların ilk belirlemelerine göre suda mikroorganizmalar oluşmuş. Mikroorganizmalar çok oksijen tükettiği için balıklar oksijensiz kalarak ölmüş. Yetkililer gölden balık ve su numunesi aldı. Kesin ölüm sebepleri yakında belli olacak. Gölde halen yaşayan balıklar var. Biz sağ kalan bu balıkların kurtarılmasını istiyoruz. Yoksa bir haftaya kalmaz hepsi ölecek ve göldeki canlı yaşamı bitecek. Belediye ekipleri göle kanal açıyor. Göle dışarıdan su takviyesi de yapılacak" dedi.

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