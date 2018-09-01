Uyuz Gölü'ndeki balık ölümleri tedirgin etti (Tekrar)

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesindeki Uyuz Gölü'nde yaşanan balık ölümleri tedirginlik yarattı. Yapılan ilk incelemede ölümlere gölde oluşan mikroorganizmaların balıkları havasız bırakmasının neden olduğu belirlendi.
Kulu ilçesi Kömüşini Mahallesi yakınlarındaki, 1992 yılında sit alanı ilan edilen ve burada üreyen dikkuyruk popülasyonuyla özel koruma alanı statüsü kazanan Uyuz Gölü'ne 2011 yılında 5 bin civarında yavru sazan balığı bırakıldı. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölde 4 gün önce balık ölümleri başladı. Kıyıya vuran ölü balık sayısının günden güne arttığını fark eden mahalle sakinleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden yetkililer, yapılan ilk incelemede, gölde oluşan mikroorganizmaların balıkları havasız bırakması nedeniyle ölümlerin yaşandığını tespit etti.
Sağ kalan balıkların kurtarılmasını isteyen Kömüşini Muhtarı Hasan Tekin, "Daha önce gölde canlı yaşam alanı yoktu. 2011 yılında Isparta'dan getirdiğimiz sazan yavrularını göle bırakarak gölde canlı hayatı başlattık. Ancak son günlerde balık ölümleri hızla arttı. Gölde korkunç bir manzara oluştu. Suyun rengi giderek yeşile büründü. Biz de durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdik. Onların ilk belirlemelerine göre suda mikroorganizmalar oluşmuş. Mikroorganizmalar çok oksijen tükettiği için balıklar oksijensiz kalarak ölmüş. Yetkililer gölden balık ve su numunesi aldı. Kesin ölüm sebepleri yakında belli olacak. Gölde halen yaşayan balıklar var. Biz sağ kalan bu balıkların kurtarılmasını istiyoruz. Yoksa bir haftaya kalmaz hepsi ölecek ve göldeki canlı yaşamı bitecek. Belediye ekipleri göle kanal açıyor. Göle dışarıdan su takviyesi de yapılacak" dedi.
FOTOĞRAFLI
ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Kenan Sofuoğlu için seferber oldular
Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum
İki sunucu birbirine girdi
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum