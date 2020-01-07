Uyuz nasıl bulaşır? Uyuz tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Uyuz hastalığı son günlerde giderek yaygınlaşıyor. Kaşıntılı döküntülerle seyreden, çok kolay bulaşan uyuz hastalığına sarcoptes scabie isimli parazit neden oluyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, hastalığın 15 dakikada bile bulaşabildiğini, uyuz tedavisi sonrası da kaşıntının 2-6 hafta daha devam edebildiğini belirtirken, alınabilecek önlemleri Mynet okurları için anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Uyuz hastalığı özellikle kış aylarında yaygın görülüyor ve kalabalık mekanlarda kolayca bulaşabiliyor. Uyuz hastalığına neden olan Sarcoptes scabie denilen akar cinsi parazit gözle görülmeyip ancak mikroskobik incelemede görülebiliyor ve deri altında tüneller kazarak ilerliyor. Uyuz hastalığının kadın-erkek, yaş grubu ve sosyoekonomik düzey ayırımı yapmadan herkeste görülebileceğini belirten Acıbadem Bakırköy Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Ciddi salgınlara yol açabilen uyuz hastalığı, vücut savunma mekanizması iyi olmayan kişilerde ağır bir seyir gösterebilir. Kişiden kişiye yakın temasla genellikle 15 dakikalık bir sürede bile (aynı yatakta yatma, el ele tutuşma, anne-bebek, karı-koca gibi yakın temasta olan kişilerde) bulaşabilir” diyor.

UYUZ BELİRTİLERİ NELER? UYUZDA GECE KAŞINTISININ NEDENİ Bu parazitin kişiye geçtikten sonra ortalama 3-6 hafta gibi bir süreden sonra şikayet oluşturmaya başladığını, hastalığın en önemli belirtisinin; özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı olduğunu belirten Dr. Belma Bayraktar şu bilgileri veriyor: “Hastalar ilk olarak gece kaşıntısından şikayet ederler. Bazen o kadar şiddetli olur ki geceleri uykudan uyandırır. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölge kaşıntı ve lezyonların görülebileceği vücut bölgeleridir. Parazitin en belirgin özelliği parmaklar arasında dalgalı kirli bir çizgi halinde görülen, parazitin içinde yaşadığı, gri beyaz renkli, 1-10 mm uzunluğunda tünel yapılarıdır. Parazit tünelin ucundaki ufak bir kabarcıkta yerleşir. Geceleri tünel kazarak ilerler, bu yüzden gece kaşıntısı tipik özelliğidir. Erişkinde boyundan yukarıya çıkmaz.” UYUZ TEDAVİSİNDE İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Uyuz hastalığı sanılanın aksine kedi köpek gibi hayvanlardan insanlara bulaşmıyor. Özellikle aynı kıyafeti giyen, aynı yatağı veya aynı havluyu paylaşan kişiler arasında daha kolay yayılıyor. Tedavi edilmediğinde ciltte yaralar oluşup enfeksiyon gelişebildiğini ve yaraların mikrop kapabildiğini, bu nedenle bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Hastalığın tedavisinde krem ve losyonlar kullanılır. Uyuz teşhisi konulan kişinin yanı sıra hastanın ailesinin ve hasta ile yakın temasa geçenlerin de tedavi edilmesi gerekmektedir. Hangi ilaç kullanılırsa kullanılsın uyulması gereken kurallar vardır. İlaç tüm vücut bölgelerine nokta şeklinde sürülmedik alan kalmayacak şekilde sürülür. İlaç tatbik edilmeden önce hafif liflenerek yıkanılır, sonrasında sürülür. Dermatoloğunuzun önerdiği süre sonunda yıkanılır, temiz çamaşır giyilir, üstünden çıkanlar kurallara uygun temizlenir” diyor.