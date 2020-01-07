HABER
  4. Uyuz nasıl bulaşır? Uyuz tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Uyuz nasıl bulaşır? Uyuz tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Tıp dilinde ‘Scabies’ olarak adlandırılan uyuz belirtileri ile dikkat çekiyor. Özellikle gece kaşınmaya sebep olan hastalıkla ilgili merak edilen başka bir konu da uyuz nasıl bulaşır sorusu ile cevap buluyor. Peki uyuz tedavisi nasıl yapılıyor? Yalnızca 15 dakikada bulaşabilen uyuz hastalığına karşı bazı uyarılarda bulunan Dr. Bayraktar uyuz tedavisi sonrasındaki 6 haftalık sürece de dikkat çekiyor. İşte uyuz belirtileri, uyuz tedavisi ve uyuz nasıl bulaşır sorusu ile ilgili merak edilenler.

Uyuz nasıl bulaşır? Uyuz tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Uyuz hastalığı son günlerde giderek yaygınlaşıyor. Kaşıntılı döküntülerle seyreden, çok kolay bulaşan uyuz hastalığına sarcoptes scabie isimli parazit neden oluyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, hastalığın 15 dakikada bile bulaşabildiğini, uyuz tedavisi sonrası da kaşıntının 2-6 hafta daha devam edebildiğini belirtirken, alınabilecek önlemleri Mynet okurları için anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Uyuz hastalığı özellikle kış aylarında yaygın görülüyor ve kalabalık mekanlarda kolayca bulaşabiliyor. Uyuz hastalığına neden olan Sarcoptes scabie denilen akar cinsi parazit gözle görülmeyip ancak mikroskobik incelemede görülebiliyor ve deri altında tüneller kazarak ilerliyor. Uyuz hastalığının kadın-erkek, yaş grubu ve sosyoekonomik düzey ayırımı yapmadan herkeste görülebileceğini belirten Acıbadem Bakırköy Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Ciddi  salgınlara yol açabilen uyuz hastalığı, vücut savunma mekanizması iyi olmayan kişilerde ağır bir seyir gösterebilir. Kişiden kişiye yakın temasla genellikle 15 dakikalık bir sürede bile (aynı yatakta yatma, el ele tutuşma, anne-bebek, karı-koca gibi yakın temasta olan kişilerde) bulaşabilir” diyor.

UYUZ BELİRTİLERİ NELER? UYUZDA GECE KAŞINTISININ NEDENİ

Bu parazitin kişiye geçtikten sonra ortalama 3-6 hafta gibi bir süreden sonra şikayet oluşturmaya başladığını, hastalığın en önemli belirtisinin; özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı olduğunu belirten Dr. Belma Bayraktar şu bilgileri veriyor: “Hastalar ilk olarak gece kaşıntısından şikayet ederler. Bazen o kadar şiddetli olur  ki  geceleri  uykudan uyandırır. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölge kaşıntı ve lezyonların görülebileceği vücut bölgeleridir. Parazitin en belirgin özelliği parmaklar arasında dalgalı kirli bir çizgi halinde görülen, parazitin içinde yaşadığı, gri beyaz renkli, 1-10 mm uzunluğunda tünel yapılarıdır. Parazit tünelin ucundaki ufak bir kabarcıkta yerleşir. Geceleri tünel kazarak ilerler, bu yüzden gece kaşıntısı tipik özelliğidir. Erişkinde boyundan yukarıya  çıkmaz.”

UYUZ TEDAVİSİNDE İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uyuz hastalığı sanılanın aksine kedi köpek gibi hayvanlardan insanlara bulaşmıyor. Özellikle aynı kıyafeti giyen, aynı yatağı veya aynı havluyu paylaşan kişiler arasında daha kolay  yayılıyor. Tedavi edilmediğinde ciltte yaralar oluşup enfeksiyon gelişebildiğini ve yaraların mikrop kapabildiğini, bu nedenle bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Hastalığın tedavisinde krem ve losyonlar kullanılır. Uyuz teşhisi konulan kişinin yanı sıra hastanın ailesinin ve hasta ile yakın temasa geçenlerin de tedavi edilmesi gerekmektedir. Hangi ilaç kullanılırsa kullanılsın uyulması gereken kurallar vardır. İlaç tüm vücut bölgelerine nokta  şeklinde sürülmedik alan kalmayacak şekilde sürülür. İlaç tatbik edilmeden önce hafif liflenerek yıkanılır, sonrasında sürülür. Dermatoloğunuzun önerdiği süre sonunda yıkanılır, temiz çamaşır giyilir, üstünden çıkanlar kurallara uygun temizlenir” diyor.

UYUZDA TEDAVİ SONRASI BU UYARILARA DİKKAT

Sadece hastalığa yakalanan kişinin tedavisi yeterli olmuyor. Kullanılan çamaşır ve nevresimlerin 60 derecede yıkanmasının ve ütülenmesinin şart olduğunu, yıkanamayacak eşyaların ise delik olmayan naylon torbalarda ortalama 3 gün ağzı kapalı bekletilmesi gerektiğini belirten Dr. Belma Bayraktar “Çünkü uyuz akarları insan vücudu dışında 72 saatten  daha uzun süre yaşayamaz. İlaçlar cilt hastalığı doktorunun önerdiği sürede ve şekilde uygulanmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda doktorunuz  ağız  yoluyla alınabilecek ilaçlar da reçete edebilir” diyor. Başarılı bir tedavi sonrasında dahi hastalık bulgularının 2-6 hafta  daha devam edebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Belma Bayraktar, aynı yaşam ortamını  paylaşan kişilerin  eş zamanlı tedavi edilmelerinin çok önemli olduğu, aksi takdirde hastalığın kişiden kişiye bulaşarak aylarca sürebileceği uyarısında bulunuyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Maraton koşmak damar yaşını küçültüyorMaraton koşmak damar yaşını küçültüyor
Amasya lösemili Samet için seferber olduAmasya lösemili Samet için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuz uyuz tedavisi uyuz belirtileri uyuz salgını

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Kıl dönmesi ve hemoroid hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenler!

Erkeklerin korkulu rüyası artık işkence olmaktan çıkıyor!

Yeni paketlerle birlikte sigaranın tadı da mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, iki yılda 116 kilo verdi

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, iki yılda 116 kilo verdi

300 milyon insanın ortak sorunu! Soğuk hava tetikliyor

300 milyon insanın ortak sorunu! Soğuk hava tetikliyor

3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!

3,5 yıl tedavi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği an!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.