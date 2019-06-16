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Uyuz olan sokak köpeklerine tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, uyuz nedeniyle tüyleri dökülüp derileri soyulan 2 sokak köpeği, tedavi edilmek üzere Adana'ya gönderildi.

Uyuz olan sokak köpeklerine tedavi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, uyuz nedeniyle tüyleri dökülüp derileri soyulan 2 sokak köpeği, tedavi edilmek üzere Adana'ya gönderildi.
İlçeye bağlı Arıcaklı köyünün sakinleri, bitkin haldeki biri dişi, 3 sokak köpeğini fark edip, Osmaniye Sahipsiz İlgiye Muhtaç Hayvanlar İçin İyi İnsanlar Topluluğu Derneği (SİMH3İT) Başkanı Emrah Kıvrık ile Osmaniye Belediyesi Geçici Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesini arayıp, haber verdi. Bunun üzerine gecenin ilerleyen saatlerinde köye, Osmaniye Belediyesi tarafından bir veteriner hekim ve yakalama görevlisi gönderirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ise araç desteğinde bulundu. Ekipler, bir inşaatta bulunan tüyleri dökülüp, derileri soyulan anne ve yavrusunu yakalayıp, uyuşturucu iğne ile sakinleştirdi. Diğer yetişkin erkek köpek ise kaçtı. Uyuz hastalığına yakalanan iki köpek, tedavileri için Adana Terapi Veteriner Kliniği'ne götürüldü.
SİMH3İT Derneği Başkanı Emrah Kıvrık, kendilerine ihbar gelir gelmez harekete geçtiklerini belirterek, "Arayan kişiler bizlere uyuz hastalığına yakalanmış canlıların olduğunu bildirdiler. Hemen harekete geçtik. Biz dernek olarak belirtilen bölgeye geldik ve 3 saatlik bir arama çalışması sonrasında canlarımıza ulaştık. Çok kötü durumdalardı, ileri derecede uyuz oldukları ve canları yandıkları için saldırıyorlardı. Osmaniye Belediyesi ve Doka Koruma Milli Parklar Şubesi'nden yardım istedik ve hemen destek gönderdiler" dedi.
Kıvrık, köpeklerin Adana'daki terapi kliniğine götürülüp tedavi edileceğini, ardından da kendi korumaları altındaki bölgeye bırakılacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Uyuz olan sokak köpeklerine tedaviUyuz olan sokak köpeklerine tedaviUyuz olan sokak köpeklerine tedaviUyuz olan sokak köpeklerine tedavi

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