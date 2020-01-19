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  4. 'Uyuz vakalarında artış' uyarısı (Uyuz nasıl bulaşır, uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?)

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı (Uyuz nasıl bulaşır, uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?)

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, son dönemde uyuz vakalarında artış olduğunu belirterek, 'Uyuz böceği, cep telefonunda bile 8 güne kadar canlı kalabiliyor ve bu sebeple hastaların en az 8 gün cep telefonlarını kullanmaması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, hastaların, hekim tarafından verilen ilaç ve kremleri kullanmasına, eşyalarını kaynatıp ütülemesine rağmen, uyuz hastalığı bulgularının devam edebildiğini belirtti.

Demir, "Hekim kontrolünde tüm tedavileri uygulamanıza rağmen uyuz hastalığınız geçmiyorsa, mutlaka eşyalarınızı kontrol edin. Sevdiğiniz ve sürekli temas halinde olduğunuz eşyalardan en az 8 gün ayrı kalmazsanız uyuz hastalığından kurtulamayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Uyuz hastalığı için kritik uyarılar

Demir, cep telefonu ve bilgisayar gibi uzun süre kullanıcının elinde tuttuğu tüm teknolojik aletlerden uyuzun bulaşabileceği bilgisini verdi.
Demir, "Uyuz hastalığının bulaşması için 15 ila 20 dakikalık bir temas yeterlidir." dedi.
Demir şöyle devam etti: Aile bireyleri arasında elden ele gezen, saatlerce elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımız ve kişisel bilgisayarlarımız uyuz hastalığından kurtulamamamızın nedenlerinden biri olabilir.
Uyuz hastalığı olan kişiler dışında, uyuz hastalığı olan kişinin temas ettiği eşyaların da bulaştırıcı olduğunu hatırlatan Demir, şunları söyledi:
"Uyuz böceği, dış ortamda uygun şartlarda 8 güne kadar canlı kalabilir ve tedavi olan kişilerde bile yeniden hastalığa yol açabilir"
"İlk olarak hekime başvurulmalı, önerilen tedavi tüm aile bireyleri tarafından aynı günde uygulanmalıdır"
"Uyuz böceğinin ve yumurtalarının tam olarak yok edilmesi için, eşyaların minimum 50 derecede en az 10 dakika yıkanması veya -10 derecede en az 5 saat bekletilmesi gerekmektedir. Bu işlemlere tabi tutulamayan eşyalar ise minimum 8 gün plastik torbalara konularak kaldırılmalıdır." (AA)
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Eyvaah
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