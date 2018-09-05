Uz. Dr. Alataş: Güneş yanığına diş macunu veya yoğurt sürmeyin

KAYSERİ, (DHA)- MEMORİAL Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Mehmet Alataş, tatil dönüşünde önemli bir sorun haline gelen güneş yanıklarına diş macunu, yoğurt veya içeriği bilinmeyen kremler sürmenin, yarar yerine zarar vereceğini söyledi.
Uz. Dr. Mehmet Alataş, güneş yanıkları ve lekeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uz. Dr. Alataş, "Güneş yanıkları ve lekeleri, tatilde ve tatil dönüşlerinde önemli bir sorun haline gelmektedir. Ultraviyole ışınları cilde direkt temas ettiğinde reaksiyona neden olur. Güneşin UVA ve UVB ışınlarının yazın daha dik ve etkili olarak dünyaya ulaşması sonucunda ciltte güneş yanıkları oluşur. Sonrasında kızarıklık, yanma hissi, ağrı ve şişme 2-4 saat sonra başlar, 24 saatte en üst düzeye ulaşır. Güneş yanıklarının hafif olanları genellikle kısa sürede ve lezyonsuz geçer. Ancak sonrasında ortaya çıkan lekeler, ciltte erken yaşlanmaya ve kansere neden olabilir" dedi.
Güneşin zararlı etkilerini hafifletmek için mutlaka uygun güneş kremi kullanılması gerektiğini vurgulayan Uzman Doktor Alataş, "Yanık üzerine diş macunu, yoğurt veya içeriği bilinmeyen kremler sürmek, yarar yerine zarar verir ve iyileşme sürecini uzatır. Yanık sonrasında kaşıntının önüne geçebilmek için bol su içilmelidir. Çünkü deri kuruduğu zaman kaşıntının derecesi artar. Soğuk su ile banyo yapmak yangıyı azaltacaktır. Yanıkların üzerine soğuk su ile ıslatılmış steril bir bezle pansuman yapılabilir. Yanık su toplar veya patlarsa, üzerindeki ölü deri temizlenmeli ve antibiyotikli bir krem sürülmelidir" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor
Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı
Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti
Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum