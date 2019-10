Uz. Dr. Gülergün: “65 yaş üstü herkes mutlaka grip aşısı yaptırmalı”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, özellikle 65 yaş üstü kişilerin grip olduklarında kolaylıkla zatürreye yakalanabildiklerini belirterek, mutlaka grip aşısı yaptırmaları gerektiğini söyledi. Yumurta alerjisi olanlarda ise grip aşısının alerji şokuna neden olabildiğini ifade ederek, “Yumurta alerjisi olan kişiler asla grip aşısı yaptırmamalılar” uyarısında bulundu.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gülergün, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte görülme sıklığı artan gribe yakalanmamak için uyarılarda bulunarak, grip aşısı ile ilgili bilgi verdi.

“65 yaşın üstünde olan herkes grip olduğu zaman zatürreye kolaylıkla yakalanabiliyor”

Grip virüsünün her yıl antijenik değişime uğradığına işaret eden Uz. Dr. Gülergün, bu nedenle grip aşılarının da her yıl bir önceki yıl en sık görülen grip virüslerine göre üretildiği bilgisini verdi. Sadece gribe yönelik yapılan aşının her yıl değişmekle birlikte, bu yıl ekim-kasım aylarında yapılmasının planlandığını aktaran Gülergün, "65 yaşın üstünde olan herkes grip olduğu zaman zatürreye kolaylıkla yakalanabiliyor. Zatürre de ölümcül bir hastalık olduğu için yoğun bakıma gereksinim duyabiliyorlar ve grip bağışıklık sistemini etkileyip zatürreye yakalanmayı kolaylaştırdığı için hastayı kaybedebiliyoruz. Bu sebeple 65 yaş üstü herkes mutlaka grip aşısı yaptırmalıdır" dedi.