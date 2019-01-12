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Uzak bir galaksiden yayıldığı keşfedilen gizemli dalgalara dair 5 teori

BBC BBC
12.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

Astronomlar, Kanada'da bir teleskop tarafından gözlemlenen uzak bir galaksiden yayılan gizemli dalgaları tespit etti. Ancak bu radyo dalgalarının kesin kaynağı henüz bilinmiyor.

Uzak bir galaksiden yayıldığı keşfedilen gizemli dalgalara dair 5 teori

FRB olarak bilinen 13 sert radyo dalgası patlamasının tekrar eden sinyaller yollaması son derece olağan dışı bir durum ve bu dalgalar 1,5 milyar ışık yılı uzaktan geliyor.

Buna benzer bir olay daha önce başka bir gözlemevi tarafından sadece bir kez tespit edilmişti.

Şu anda bu dalgaların tam olarak ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Bu duruma dair 5 teori şöyle:

1. Süratle dönen nötron yıldız

Yıldızlar patladığında ya da öldüğünde, süratle dönen nötron yıldızlara dönüşüyorlar. Astronomlara göre, güçlü manyetik alana sahip bu tarz bölgelerde gizemli sinyaller oluşabiliyor.

British Columbia Üniversitesi'nden (UBC) gökbilimci Ingrid Stairs, "Nötron yıldız fikri kulağa mantıklı geliyor. Ancak ne tarz bir fizik durumu radyo dalgalarında enerji patlamasına yol açıyor bilmiyoruz" diye konuşuyor.

2. İki yıldız birleşmesi

İki nötron yıldızının birbiriyle birleşmesi de sinyal oluşumuna yol açan başka bir olasılık olarak görülüyor.

Kanada McGill Üniversitesi'nden Shriharsh Tendulkar, bu teorinin iki ana teoriden birisi olduğunu düşünüyor. Ancak bu senaryo sadece kozmik sinyallerle uyumlu görünüyor.

Tendulkar, "Bu müthiş bir olay ama tekrar eden radyo sinyallerinin durumunu açıklamaya uygun değil" diye belirtiyor.

Teleskoplar tarafından pek çok radyo dalgası tespit edildi. Fakat bu dalgalar sonradan kayboldu.

Şu ana kadar sadece iki dalganın tekrarlayan sinyal gönderdiği tespit edildi. Bu niteliklere sahip dalgaları açıklamak için başka bir teoriye ihtiyaç var.

3. Blitzar

Blitzar, süratle dönen bir nötron yıldız. Zaman içinde kendi ağırlığıyla yok olup kara deliğe dönüşüyor.

Bu durum yıldızın ortadan kaybolmasına yol açtığı için tekrar sinyal üretme durumu söz konusu olmuyor.

4. Kara delik

Kara delikler pek çok teoride belirtiliyor. Daha önce belirtildiği gibi nötron yıldız kara deliğe dönüşüyor ve sonrasında yok edici kara deliğe dönüşüyor.

5. Uzaylı yaşam formu

Bazıları dalgaların doğal yollarla oluştuğuna inanırken bazıları duruma dair spekülasyon yaparak bunun yeni bir yer küre oluşumuyla ilgisi olduğunu savunuyor.

Ancak profesör Stairs bunun olanaklı olmadığını düşünüyor.

Stairs, "Bu dalgalar gökyüzünden çok farklı uzaklıklardan geliyor. Çok farklı galaksilerle ilişkilendirilmeliler. Bu hiç de ikna edici değil. Çünkü farklı uzaylı medeniyetlerinin aynı sinyali üretmek için karar vermesi anlamına geliyor. Bu da pek olanaklı değil" diye belirtiyor.

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NASA uzay

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