Uzak bir galaksiden yayıldığı keşfedilen gizemli dalgalara dair 5 teori

FRB olarak bilinen 13 sert radyo dalgası patlamasının tekrar eden sinyaller yollaması son derece olağan dışı bir durum ve bu dalgalar 1,5 milyar ışık yılı uzaktan geliyor.

Buna benzer bir olay daha önce başka bir gözlemevi tarafından sadece bir kez tespit edilmişti.

Şu anda bu dalgaların tam olarak ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Bu duruma dair 5 teori şöyle:

1. Süratle dönen nötron yıldız

Yıldızlar patladığında ya da öldüğünde, süratle dönen nötron yıldızlara dönüşüyorlar. Astronomlara göre, güçlü manyetik alana sahip bu tarz bölgelerde gizemli sinyaller oluşabiliyor.

British Columbia Üniversitesi'nden (UBC) gökbilimci Ingrid Stairs, "Nötron yıldız fikri kulağa mantıklı geliyor. Ancak ne tarz bir fizik durumu radyo dalgalarında enerji patlamasına yol açıyor bilmiyoruz" diye konuşuyor.

2. İki yıldız birleşmesi

İki nötron yıldızının birbiriyle birleşmesi de sinyal oluşumuna yol açan başka bir olasılık olarak görülüyor.

Kanada McGill Üniversitesi'nden Shriharsh Tendulkar, bu teorinin iki ana teoriden birisi olduğunu düşünüyor. Ancak bu senaryo sadece kozmik sinyallerle uyumlu görünüyor.