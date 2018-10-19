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Uzak Doğu'dan Bağdat'a uzanan motor taksi "Tuk Tuk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

Uzak Doğu'dan Bağdat'a uzanan motor taksi "Tuk Tuk"

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ın başkenti Bağdat'a Uzak Doğu ülkelerinde kullanılan ve oralardan ithal edilen "Tuk Tuk" adlı motor taksi, yoğun araç trafiğine karşı şehir içi ulaşımda alternatif olarak kullanılıyor.

Bağdat'ın doğusundaki Medinet'ül Sadr bölgesindeki vatandaşlar, yoğun araç trafiğinden kurtulmak için "Tuk Tuk"u tercih ediyor.

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu bölge sakinleri, çarşıdan alışveriş yapmak ve yakın mesafedeki ihtiyaçlarını karşılamak için taksi ve yolcu dolmuşları yerine ücreti de daha uygun olan "Tuk Tuk"u yoğun şekilde kullanıyor.

Yolcular, "Tuk Tuk"un bakımsız bırakılan ve araçların giremediği daracık sokaklarda rahatça dolaşabilme avantajına dikkati çekiyor. Motor taksi, uygun fiyatıyla çoğu dar gelirli aileler için de gelir kaynağı oluyor.

AA muhabirine konuşan yolcu, İsam Ebu Hamza, "Tuk Tuk'u ailemle birlikte dışarı çıktığımızda sık sık kullanıyoruz. Çünkü bizi araç trafiğinden kurtarıyor ve taksiye göre ücreti daha uygun." dedi.

Motor taksi şoförlerinden Seyyid Resul, söz konusu "Tuk Tuk"un onlarca aile için bir gelir kaynağı sağladığını ifade ederek, "Ben, Tuk Tuk şoförlüğüne başladıktan sonra evlendim ve bir yuva sahibi oldum." diye konuştu.

"Tuk Tuk" tamircisi Ammar Lami, genç, yaşlı, kadın ve erkeklerin birçoğu taksi ve diğer ulaşım araçları yerine söz konusu motor taksiyi tercih ettiğini söyleyerek, "Tuk Tuk, bizim için de bir ekmek kapısı. Arızalanan araçların tamirini yapıyoruz. Bölgemizde çok bakımsız ve dar sokak var. Motor taksi buralara rahatça girebiliyor, ancak bozuk yollardan dolayı arıza yapması da doğal bir olay." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak tuk-tuk

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