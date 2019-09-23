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Uzak Doğulu turistin Türkiye'ye ilgisi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Pazar ve turizm çeşitliliğini artırma çalışmaları kapsamında Uzak Doğu'da da etkin tanıtım faaliyetleri sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl 450 bin olan Çin'den gelen turist sayısının yıl sonu itibarıyla 600 bine, 86 bin olan Japon turist sayısının ise 110 bine çıkmasını öngörüyor - Uzak Doğulu turistlerin önceliklerinin gözetilmesi ve uçak seferlerinin haftada 20'ye çıkarılmasıyla 2023'te 750 bin Japon, 2 milyon Çinli turistin Türkiye'de ağırlanması planlanıyor

EDA ÖZDENER - Çin ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Türkiye'yi tercih eden turist sayısında önemli artış yaşanıyor.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiği bilgiye göre, pazar ve turizm çeşitliliğini artırma çalışmaları kapsamında Türkiye, Uzak Doğu pazarına da etkili şekilde açıldı.

Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'yi hedefleyen Türkiye, 2018'i Çin'de Türk Kültür Yılı, 2019'u ise Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan etti.

Bu kapsamda düzenlenen konserler ve Türk kültürünü yansıtan gezici sergilerle Türkiye'nin tanınırlığı sağlanırken, kolay ulaşılabilirlik adına haftalık uçuş sayısını artırma çalışmaları da hayata geçirildi.

Bakanlığın öngörülerine göre, 2018'de 450 bin olan Çinli turist sayısı bu yıl 600 bine, geçen yıl 86 bin olan Japon turist sayısı ise bu yıl 110 bine çıkacak.

2023 için Çinli turistte 2 milyonu, Japon turistte ise 750 bini hedefleyen Türkiye, bunun için haftalık uçak seferi sayısını 20'ye çıkarmayı planlıyor.

Uzak Doğu mutfağına yer verilen lokanta ve otel sayısının artırılması, özellikle Çinli turistlerin ödeme sistemlerinin yıl sonuna kadar Türkiye'de devreye girmesi ve turistik yerlere dillerine uygun yönlendirme tabelalarının yerleştirilmesi Uzak Doğulu misafirlerin Türkiye'yi tercih etmesi için yapılacaklar arasında yer alıyor.

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artış turist sayısı Uzakdoğu

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