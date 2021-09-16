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Uzak Şehrin Masalı dizisi 2. bölümden yeni fragman yayınlandı! Uzak Şehrin Masalı konusu nedir?

16.09.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Uzak Şehrin Masalı'nın 2. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Çekimleri Kars’ta dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı, 1. bölümüyle 12 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluştu.

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Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisinin 19 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek olan 2. yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı.

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UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜM ÖZETİ

O gece Demirkan Konağı’nda yaşanan deprem, Umay’ın hayatındaki bütün taşları yerinden
oynatır.

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Yıllardır kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder.

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Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş.

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Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir.

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UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

Çok yakında ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan “Uzak Şehrin Masalı”nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan’ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur.

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Sonunda Umay’ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe’ye yerleşmekten başka çaresi yoktur.
Uzak Şehrin Masalı (2)
Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars’ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur.

Uzak Şehrin Masalı (4)

Kürşat, Umay ve Sonay’ın yolları Eskitepe’de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay’ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir.
Uzak Şehrin Masalı (1)

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Aslıhan Güner Uzak Şehrin Masalı dizisi
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