MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Uzak Şehrin Masalı dizisi ilk bölümüyle seyirciyle buluştu! Uzak Şehrin Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Uzak Şehrin Masalı dizisi ilk bölümüyle seyirciyle buluştu! Uzak Şehrin Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

13.09.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Uzak Şehrin Masalı, 1. bölümüyle ekrana geldi. Çekimleri Kars’ta çekimleri devam eden dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor. Uzak Şehrin Masalı dizisinin 2. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı, 1. bölümüyle 12 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluştu.

uzak2

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisinin 19 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek olan 2. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Uzak Şehrin Masalı_1 (6)

UZAK ŞEHRİN MASALI 1. BÖLÜM ÖZETİ

O gece Demirkan Konağı’nda yaşanan deprem, Umay’ın hayatındaki bütün taşları yerinden
oynatır.

Uzak Şehrin Masalı_1 (5)

Yıllardır kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder.

Uzak Şehrin Masalı_1 (2)

Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş.

Uzak Şehrin Masalı_1 (7)

Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir.

Uzak Şehrin Masalı_1 (1)

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

Çok yakında ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan “Uzak Şehrin Masalı”nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan’ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur.

UZAK4

Sonunda Umay’ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe’ye yerleşmekten başka çaresi yoktur.
Uzak Şehrin Masalı (2)
Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars’ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur.

Uzak Şehrin Masalı (4)

Kürşat, Umay ve Sonay’ın yolları Eskitepe’de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay’ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir.
Uzak Şehrin Masalı (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...
Ada Masalı'nda şaşırtan evlilik kararı!Ada Masalı'nda şaşırtan evlilik kararı!
Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Güner Timur Acar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Abdülkadir Ömür'e tepki! Sahaya atladı!

Abdülkadir Ömür'e tepki! Sahaya atladı!

Şoke eden sakatlık! Maçta ayağı kırıldı

Şoke eden sakatlık! Maçta ayağı kırıldı

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.