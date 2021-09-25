Uzak Şehrin Masalı'ya ekrana dönen Barış Kılıç'ın eşiyle pozlarına beğeni yağıyor

Uzak Şehrin Masalı dizisiyle ekrana dönen Barış Kılıç, Kars’ta devam eden çekimlere Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programı için mola verdi. Youtube'da yayınlanan programda Barış Kılıç yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Hayranları tarafından her zaman ilgi gördüğünü ve bu ilgiden memnun olduğunu da söyleyen oyuncu, İlgi görmek güzeldir” diye konuştu.

Barış Kılıç ayrıca evliliğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Kılıç açıklamasında “Evlilik bana iyi geldi. Kariyerim evlendikten sonra yükseldi. Aşk rahatlıktır. Aşk dediğin şey insanı rahat ettirmeli" dedi.

Barış Kılıç açıklamasının devamında "Öpüşme sahnelerinde bazen refleks olarak eşimin gözlerini kapatıyordum. Ama bunu aştık" dedi.

Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Kılıç'ın karısı Ayşegül Kılıç merak konusu oldu.

21 yıldır birlikte olan ve 10 yıldır da evli olan çiftin 2 tane de çocukları var.



