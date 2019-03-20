'Uzak ve yakını görme bozukluğu tek operasyon ile düzeltilebiliyor'

İSTANBUL, (DHA)- GÖZ Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Yakut, ilerleyen teknoloji sayesinde katarakt hastalığının son yıllarda başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini belirtti.

Ümraniye Erdem Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Yakut, "Yaş ilerledikçe gözümüzde bulunan doğal lens, ilk olarak esnekliğini kaybeder ve bu nedenle yakın görmede sorunlar yaşanır. Bunun adı presbiyopi yani yaşa bağlı yakın görme bozukluğudur. Daha ileriki yaşlarda buna ilave olarak doğal lens saydamlığını da kaybeder ve göz bu kez uzağı da göremez hale gelir. Biz tıbbi olarak buna katarakt adını veriyoruz. Bu sorunlar önceden ayrı ayrı tedavi edilirken artık uygun hastalarda uzak ve yakın görme problemi tek bir operasyonla düzeltilebiliyor" dedi.

'KATARAKTIN GÖRÜLME YAŞI ERKENE KAYDI'

Kataraktın görme yeteneğinin yavaş yavaş kaybolmasına neden olduğunu ve kişinin yaşam kalitesini azalttığını belirten Op. Dr. Sinan Yakut, "Katarakt başlama yaşı çevre şartları sebebiyle daha da erken yaşlara kaydı. Genellikle 50 yaş civarında yaşa bağlı olarak yakını, katarakta bağlı olarak da uzağı net göremeyen hastalar, ameliyattan sonra uzağı ve yakını gözlüksüz görmek istiyorlarsa akıllı lens bu hastalara uygulanabilir. Son zamanlarda sıklıkla söz edilen akıllı lensler tıbbi adıyla Trifokal olarak isimlendirilen çok odaklı göz içi lensleridir. Akıllı lens denilen bu özel göz içi lenslerini, katarakt ameliyatı sırasında uygun olan hastalarda kullanıyoruz" diye konuştu.

'LENS TİPİNE DOKTOR KARAR VERİYOR'

Katarakt hastaları için tasarım olarak 3 farklı göz içi lensi olduğunu belirten Dr. Yakut bu lenslerin monofokal (tek odaklı), multifokal (çok odaklı) ve trifokal (üç odaklı) olarak adlandırıldığını, hangi lensin uygun olacağına muayene sırasında yapılan tetkiklerden sonra doktor tarafından karar verildiğini belirtti.

Eğer hastada katarakt varsa ve hasta ameliyat sonrasında hem uzağı, hem de yakını gözlüksüz görmek istiyorsa gözün uygunluğuna ve hastanın ihtiyacına göre 'akıllı lens' tercih edilebiliyor" dedi.

'EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ARA MESAFEYİ NET GÖSTERMESİ'

Ameliyatında monofokal lens kullanılan hastaların genellikle uzağı gözlüksüz olarak görebildiğini ancak yakını görmek için yine gözlük kullanma ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Yakut, "Ameliyatında trifokal lens kullanılan hastalar ise ameliyattan sonra günlük yaşantısını rahatlıkla devam ettirebiliyor. Bu hastalar artık gözlüksüz kitap okuyabilir, cep telefonu ve bilgisayar kullanabilir, televizyon seyredebilirler. Akıllı lensler uzak, yakın ve ara mesafede memnun edici görüş sağlarlar. Bu lensler ömürlüktür, ilerleyen yaşlarda değiştirilmeleri gerekmez. Bu lenslerin en önemli özelliği bilgisayar ekranı, cep telefonu ekranı gibi mesafelerde sağladıkları netliktir" dedi.

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