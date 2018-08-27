Uzaklardan gelip çöp topladılar

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in simgelerinden tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı'nı gezen Japon turistler, yerlerdeki çöpleri topladı. Binlerce kilometre uzaktan gelip misafir oldukları şehirde çöp toplayan Japonların o görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.
Tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı'nı ziyaret eden Japon turistler, yerlerdeki çöpleri topladı. Çöpleri poşete dolduran turistleri ise bazı vatandaşlar ilgi ve şaşkınlıkla izlerken, bazı vatandaşlardan cep telefonlarının kamerasıyla o anları kaydetti. Japon turistleri gezmek için geldikleri İzmir'de çöp toplayarak çevre temizliğine verdikleri önem dikkat çekti. Japonların çöp topladıkları o anlar ise sosyal medya da ilgi görüp paylaşıldı.
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