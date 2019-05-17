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Uzaklaştırma cezası alan koca, 5 katlı binanın çatısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 01:11 | Son Güncelleme

KARAMAN'da 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Cüneyit Ş., 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Uzaklaştırma cezası alan koca, 5 katlı binanın çatısına çıktı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Cüneyit Ş., 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Cüneyit Ş., olay yerine gelen eşi tarafından ikna edilip, aşağı indirildi.
3 çocuk babası Cüneyit Ş., iddiaya göre eşi Birgül Ş.'nin kredi kartı borcuna tepki göstermesi üzerine tartıştı. Cüneyit Ş.'nin tartışma sırasında bıçakla ölümle tehdit etmesi üzerine Birgül Ş., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Cüneyt Ş. hakkında 3 ay eşi ve evden uzaklaştırma cezası aldı. Bu sırada Birgül Ş., çocuklarıyla birlikte evi terk edip, ailesinin yanına gitti. Cüneyit Ş. de bugün saat 21.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 1782 Sokaktaki ağabeyinin oturduğu 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Cüneyit Ş., evi terk eden eşi ve çocuklarının geri dönmemesi durumanda atlayacağını ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama ihtimaline karşı şişme yatağı açtı.
çatıya çıkan polislerin ikna etmeye çalıştığı Cüneyit Ş., eşi gelmediği takdirde atlayacağını öne sürdü. Çevrede toplanan kalabalık cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti. Polis, Birgül Ş. ile temasa geçip durumu anlattı. Olay yerine gelen Birgül Ş. itfaiye aracının merdiveni sayesinde binanın çatı seviyesine çıkartılıp, eşiyle konuşması sağlandı. Eşi tarafından ikna edilen Cüneyit Ş. çatıdan indirildi. Ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

​FOTOĞRAFLI

Uzaklaştırma cezası alan koca, 5 katlı binanın çatısına çıktıUzaklaştırma cezası alan koca, 5 katlı binanın çatısına çıktıUzaklaştırma cezası alan koca, 5 katlı binanın çatısına çıktıUzaklaştırma cezası alan koca, 5 katlı binanın çatısına çıktı

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