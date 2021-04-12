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Uzaklaştırma kararı bitti, eşi ile baldızını tabancayla vurdu

12.04.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 3 aylık uzaklaştırma kararı olan Abdülkadir Ş. (50), süre dolduktan sonra geldiği evde tartıştığı eşi Meryem Ş. (48) ile baldızı Eşe B.'yi (55) tabancayla vurarak, yaraladı. Abdülkadir Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uzaklaştırma kararı bitti, eşi ile baldızını tabancayla vurdu

Olay, sabah saatlerinde, Ereğli ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı aldıran, 3 çocuk annesi eşi Meryem Ş. ile ayrı yaşayan Abdülkadir Ş., sürenin dolmasının ardından bu sabah eve geldi. Abdülkadir Ş. ile Meryem Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüşürken Abdülkadir Ş., tabancayla Meryem Ş. ve evdeki baldızı Eşe B.'ye ateş etti. Meryem Ş. ile ablası Eşe B., kanlar içinde yerde kalırken, Abdülkadir Ş. de olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 2 kardeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, Abdülkadir Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Konya
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