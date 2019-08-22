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Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

  Konya'da, 3 çocuk annesi Tuba Erkol (37), 4 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Bekir Erkol (40) tarafından 20 yerinden bıçaklanarak, öldürüldü.

Konya'da, 3 çocuk annesi Tuba Erkol (37), 4 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Bekir Erkol (40) tarafından 20 yerinden bıçaklanarak, öldürüldü.
Olay, saat 08.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerindeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karar rağmen, bu sabah mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı.
EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartman içerisinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı.
'YARDIM İSTEME, ANNENİZ ÖLDÜ'
Bekir Erkol'un, olay yerinde bıraktığı kızına ise "Yardım istemene gerek yok. Anneniz öldü" dediği öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un, hayatını kaybettiğini belirledi.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Erkol'un 4 gün önce eşine şiddet uyguladığını ve hakkında 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiğini belirledi.
Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte, gelen polislere teslim oldu.
Gözaltına alınan Erkol, Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, basın mensuplarının "Neden öldürdün? Pişman mısın" sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtı verdi.
Tuba Erkol'un cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Görüntü dökümü:
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-Katil kocanın emniyetten çıkışı
-Katil Koca Bekir Erkol'un basın mensuplarıyla diyaloğu
-Tuba Erkol'un cesedinin evden çıkarılışı
-Olay yerinden görüntüler
-Detaylar
-Tuba Erkol'un fotoğrafı

Haber-Kamera:Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA))

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