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  4. Uzaklaştırma kararı için adliyeye giderken eşi tarafından baldırından vuruldu!

Uzaklaştırma kararı için adliyeye giderken eşi tarafından baldırından vuruldu!

18.11.2024 19:46
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Belgin B., bebek arabasındaki 3 aylık kızıyla uzaklaştırma kararı aldırmak için adliyeye giderken boşanma aşamasındaki eşi Furkan B. tarafından tabancayla baldırından vuruldu. Belgin B.'nin yerde sağlık ekiplerini beklemesi ve Furkan B.'nin elinde tabancayla kaçtığı o anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Belgin B., mart ayında boşanma davası açtığı eşi Furkan B. için uzaklaştırma kararı aldırmak için 3 aylık kızıyla adliyeye gitmek için evden çıktı. Bebek arabasındaki kızıyla yolda yürüyen Belgin B., bu sırada motosikletiyle kendisini takip eden eşi Furkan B. tarafından sağ baldırından tabancayla yaralandı. Belgin B. acı içinde yerde kalırken, Furkan B. motosikletiyle kaçtı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ!

Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Belgin B.'nin yerde sağlık ekiplerini beklemesi ve Furkan B.'nin elinde tabancayla kaçtığı o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belgin B., tedaviye alındı. Belgin B. ve yanındaki 3 aylık kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Furkan B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Furkan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa dava Adliye
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