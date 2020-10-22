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Uzaklaştırma kararı nedir bu tedbiri sadece kadın mı talep edebilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Kadına şiddet olayları sonrasında duymaya alışkın olduğumuz uzaklaştırma kararı ile ilgili merak edilenleri anlatan Avukat Bahar Varol, uzaklaştırma kararının yalnızca kadınlar için değil, çocuklar ya da erkekler için de geçerli olabildiğini söyledi. İşte konunun detayları...

Uzaklaştırma kararı ailenin korunması ve kadına karşı yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında verilen bir tedbir kararıdır. Kolluk kuvvetlerine başvuruyla onların mahkemeye sevkiyle koruma kararıdır.

Koruma tedbiri şiddet mağduru kişiye koruma gönderilmesi değildir, şiddet mağduru kişiden uzak durulması yönünde bir karardır. Kararın ihlali halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

BU HAKTAN SADECE KADINLAR MI YARARLANABİLİYOR?

Bu sadece evlilik birliği tarafları için geçerli değil; ev içinde şiddet gören çocuk, yeğen, kuzen veya sevgilisinden şiddet gören kadın ya da erkek için de geçerlidir. Her ne kadar kanun başlığı altında aile ve kadından bahsetse de; kadın başvurabildiği gibi erkek de koruma tedbirinden yararlanabilir.

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