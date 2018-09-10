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Uzaklaştırma kararı olan kişi, eşinin üzerine kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 01:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hakkında  uzaklaştırma kararı olan Sait P.

Uzaklaştırma kararı olan kişi, eşinin üzerine kurşun yağdırdı

Dinçer AKBİR-Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait P. (67), evi basıp eşi Elif P.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Elif P. (45), tedaviye alındı.
Olay gece saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana geldi. Eşiyle aralarındaki sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Sait P., eve geldi. Evin kapısını yumruklayan Sait P., eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile kapıya ateş ederek kilidi kırıp içeri girdi. Sait P., eşi Elif P.'nin üzerine tabancayla 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Elif P. başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif P. tedaviye alındı.
PARKTA YAKALANDI
Polis, olay yerinden kaçan Sait P.'yi evinin yaklaşık 200 metre uzağındaki parkta yakalayarak gözaltına alırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Elif P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Uzaklaştırma kararı olan kişi, eşinin üzerine kurşun yağdırdıUzaklaştırma kararı olan kişi, eşinin üzerine kurşun yağdırdı

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