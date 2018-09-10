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Uzaklaştırma kararı olan kişi karısını tabancayla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 02:38 | Son Güncelleme

Uzaklaştırma kararı olan kişi karısını tabancayla yaraladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kişi, karısını tabancayla yaraladı.

Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta S.P. (67), uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen eve gelerek eşi E.P. (45) ile görüşmek istedi.

E.P'nin kapıyı açmaması üzerine tabancayla ateş edip kilidi kıran S.P, eve girerek eşine ateş açtı.

Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.P, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, S.P'yi evin yakınında olayda kullandığı belirtilen tabancayla gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
tabancayla yaralama

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