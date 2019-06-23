HABER

Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 18:47 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, işitme ve konuşma engelli Kerim S.

Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, işitme ve konuşma engelli Kerim S. (56), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine S.'yi (29) minibüste 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Gözaltına alınan Kerim S.'nin, uzaklaştırma kararı ile emniyette 12 suçtan kaydı olduğu belirtildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Emine S., boşanma aşamasında olduğu eşi Kerim S.'den 2 yıldır ayrı yaşadığı evden çıkıp, minibüse bindi. İşitme ve konuşma engelli Kerim S. de takip ettiği eşinin arkasından minibüse bindi. Kerim S., iddiaya göre, belinden çıkardığı bıçağı eşinin göğsünün soluna, karnına ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan Emine S., minibüs sürücüsü A.M. tarafından hastaneye götürüldü. Emine S., ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
Olay sonrası minibüsten inip, kaçmaya çalışan Kerim S., kısa sürede, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekiplerce gözaltına alındı. Kerim S.'nin uzaklaştırma kararı ile emniyette 12 suçtan kaydı olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Polis babanın evlat acısıPolis babanın evlat acısı
TIR'ın dorsesindeki sıfır otomobiller tarlaya savrulduTIR'ın dorsesindeki sıfır otomobiller tarlaya savruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

'Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre...'

'Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre...'

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.