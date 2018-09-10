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Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait Parlakyıldız (67), eve zorla girerek, eşi Elif Parlakyıldız'ın (45) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı.

Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait Parlakyıldız (67), eve zorla girerek, eşi Elif Parlakyıldız'ın (45) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Elif Parlakyıldız, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirirken, Sait Parlakyıldız'ın ifadesinde, eşini biriyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana geldi. Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Sait Parlakyıldız, eve geldi. Kapıyı yumruklayan Palakyıldız, eşinden açmasını istedi. Elif Parlakyıldız, kapıyı açmayınca Sait Parlakyıldız, tabancasını çıkarıp, kapının kilidine art arda ateş etti. Kapı kilinin bulunduğu yerin kırılmasıyla içeri giren Sait Parlakyıldız, eşinin üzerine 4 el ateş etti. Elif Parlakyıldız, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sait Parlakyıldız ise olayın ardından kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Parlakyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan Sait Parlakyıldız'ı evden 200 metre uzaklıktaki parkta yakaladı. Parlakyıldız'ın olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulunurken, evin kapısının kilidinin kurşunlarla parçalandığı görüldü.
Gemilerde çalışan Sait Parlakyıldız'ın ifadesinde, eşinin biriyle ilişkisi olduğunu, bu nedenle eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olay sonrası başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdüUzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdüUzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdüUzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdü

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