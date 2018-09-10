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Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

EŞİNİ KAPICI İLE İLİŞKİ ŞÜPHESİYLE ÖLDÜRMÜŞ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Sait Parlakyıldız'ın (67) eşi Elif Parlakyıldız'ı (45) apartman görevlisi ile ilişki şüphesiyle öldürdüğü belirlendi.

Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdü (2)

EŞİNİ KAPICI İLE İLİŞKİ ŞÜPHESİYLE ÖLDÜRMÜŞ
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Sait Parlakyıldız'ın (67) eşi Elif Parlakyıldız'ı (45) apartman görevlisi ile ilişki şüphesiyle öldürdüğü belirlendi. Sait Parlakyıldız'ın eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kapıcı ile aralarındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı. Sait Parlaklakyıldız'ın apartman görevlisine attığı mesajlarda eşi ile birlikte sosyal medyada aynı anda çevrim içi olduklarını gerekçe gösterirken, ikisinin de çevrim içi olduğu anları gösteren notları gönderdiği belirlendi.
Parlakyıldız geçen cumartesi günü yazdığı mesajlarda ise apartman görevlisini tehdit edip, eşi ile ilgili olarak, "O ahirete gitti. Ben de seni bekliyorum. Beraber yolculuk yaparız" diye tehditte bulunduğu tespit edildi. Memleketinde tatilde bulunan apartman görevlisinin ise Sait Parlakyıldız'a, "Abi ben gelince bu iş çözülecek. Sen kiminle karıştırıyorsun bilmem" ve "Abi kaç yıldır oradayım. Benim bir yanlışımı mı gördünüz" diye yazdığı öğrenildi.
Sait Parlakyıldız'ın yakalandığında alkollü olduğu, tabancasında iki kurşun bulunduğu, kapıcıyı öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdü (2)Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdü (2)Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini tabancayla öldürdü (2)

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