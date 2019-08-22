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Uzaklaştırma kararı olan koca karısını öldürdü, polise teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

Konya’da evden uzaklaştırma kararı olan bir kişi, eve giderek karısını bıçaklayarak öldürdü.

Uzaklaştırma kararı olan koca karısını öldürdü, polise teslim oldu

Konya’da evden uzaklaştırma kararı olan bir kişi, eve giderek karısını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, daha sonra gittiği annesinin evinden polisi arayarak teslim oldu.
Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre, şoför olarak çalışan Bekir Erkol eşi Tuba Erkol ile sürekli kavga ettiği için Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakola başvurdu. Şikayetin ardından Bekir Erkol’a 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Çıkartılan karara rağmen Bekir Erkol, bu sabah eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti ve eşiyle tekrar tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan kavgada Bekir Erkol, yanında bulanan bıçakla eşi Tuba Erkol’u bıçakladı. Karnından yaralanan Tuba Erkol, evlerinin kapısını açarak eşinden kaçmak istedi. Bu sırada evde bulunan çiftin 3 çocuğu babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol’u apartman içerisinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alırken diğer küçük çocukları ise komşularına sığındı.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tuba Erkol’un vücuduna 20 bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli koca Bekir Erkol olay sonrası 2 oğluyla kendi annesinin evine gitti. Buradan polisi arayan Erkol, teslim olmak istediğini söyleyerek polis ekiplerine bilgi verdi. Annesinin evinde polise teslim olan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı olan koca karısını öldürdü, polise teslim oldu

Uzaklaştırma kararı olan koca karısını öldürdü, polise teslim oldu

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